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  4. Batman M Tipi Cezaevi'nde tutuklular bir koğuşu ateşe vermişti! Başsavcılıktan açıklama geldi

Batman M Tipi Cezaevi'nde tutuklular bir koğuşu ateşe vermişti! Başsavcılıktan açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 00:00 | Son Güncelleme

Batman M Tipi Cezaevi'nde Adli tutukluların olduğu bölümde bir koğuş tutuklar tarafından ateşe verildi. Zırhlı araçlar ve TOMA'lar ve çok sayıda ambulansın sevk edilmişti. Batman Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "M Tipi Cezaevinde yaşanan olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Batman M Tipi Cezaevi'nde tutuklular bir koğuşu ateşe vermişti! Başsavcılıktan açıklama geldi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda akşam saatlerinde bazı adli suçluların karıştığı münferit bir olayın meydana geldiği bildirildi.

"Olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır." ifadesine yer verilen açıklamada, ceza infaz kurumunun normal işleyişine döndüğü belirtildi.

Öte yandan durumu öğrenen bazı tutuklu ve hükümlü yakınlarının olayla ilgili bilgi almak için M Tipi Ceza İnfaz Kurumu önüne geldiği görüldü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
açıklama Başsavcılık Batman

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