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Batman'da 3 yaşındaki çocuk kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 21:07 | Son Güncelleme

Kozluk ilçesinde kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki Fatih Akdoğan için arama çalışması başlatıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde kaybolduğu belirtilen 3 yaşındaki çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekirhan beldesi Ulaşlı Köyü Atatürk mezrasında yaşayan Akdoğan ailesi, 3 yaşındaki oğulları Fatih'i evde bulamadı.

Fatih, evden dışarı çıktığının anlaşılması üzerine Akdoğan ailesi tarafından mezrada arandı. Aile çocuklarına ulaşamayınca, durumu jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirdi.

Mezraya sevk edilen ekipler, arama çalışmaları sırasında, yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Batman çayı yakınlarında Akdoğan'ın ayakkabılarını buldu.

Havanın kararması üzerine ara verilen arama çalışmalarına yarın devam edileceği belirtildi.

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