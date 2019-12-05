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Batman'daki TÜPRAŞ yerleşkesinde patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 00:13 | Son Güncelleme

BATMAN'daki Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) yerleşkesindeki kızgın yağ ünitesinin çatısında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Batman'daki TÜPRAŞ yerleşkesinde patlama

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/ BATMAN, (DHA)- BATMAN'daki Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi (TÜPRAŞ) yerleşkesindeki kızgın yağ ünitesinin çatısında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Patlama, gece saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'ndeki TÜPRAŞ yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, TÜPRAŞ yerleşkesindeki kızgın yağ ünitesinin çatısında nedeni henüz belirlenemeyen patlama meydana geldi. çevrede endişe yaratan, can kaybı ve yaralamanın olmadığı patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

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Batman'daki TÜPRAŞ yerleşkesinde patlama

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