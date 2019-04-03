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Batman’ın ilk kadın muhtarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 13:30 | Son Güncelleme

Batman’da muhtarlık yarışında 25 kadından biri olan 6 çocuk annesi Fatma Türkan, mevcut muhtara yaklaşık 100 oy fark atarak Batman’ın ve Sağlık Mahallesi’nin ilk kadın muhtarı olmayı başardı.Batman’da 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde birçok mahallede yüzlerce muhtar adayı yarıştı.

Batman’da muhtarlık yarışında 25 kadından biri olan 6 çocuk annesi Fatma Türkan, mevcut muhtara yaklaşık 100 oy fark atarak Batman’ın ve Sağlık Mahallesi’nin ilk kadın muhtarı olmayı başardı.
Batman’da 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde birçok mahallede yüzlerce muhtar adayı yarıştı. Muhtar adayları arasında en dikkat çekeni ise 31 Mart seçimlerinde birçok mahalleden kadın muhtar adaylarının olmasıydı.
Kent merkezinde muhtarlık için yarışan 25 kadın muhtar adayından 6 çocuk annesi 49 yaşındaki Fatma Türkan, mevcut muhtara yaklaşık 100 oy farkla Sağlık Mahallesi’nin yeni muhtarı seçilmeyi başardı. Sağlık Mahallesi Muhtar Adayı Fatma Türkan, 7 erkek rakibini geride bırakarak, en fazla oy oranı ile muhtar seçildi.

Türkan, 7 erkek rakibine karşı seçimi kazandı
31 Mart Mahalli İdareler seçimi sonrası Batman’ın ve Sağlık Mahallesi’nin ilk kadın muhtarı seçilen Fatma Türkan, “Yalnız kadın aday ben tektim. Kadın dayanışması yaparak 7 erkeğe karşı yarıştım ve kadın dayanışması yaparak gençlerimizden, annelerimizden beni desteklemelerini rica ettim ve beni desteklediler kazandım. Seçim döneminde fazla vaatlerde bulunmadım mahallemizde olmayan konuları dile gündeme ve getirdim. Parkın olmaması, yeşil alanımızın olmaması, yollarımızın bozuk olması bu vaatlerim yetti kadınlarımız için. Çünkü mahalleli artık yeni yüzler istiyorlardı. Bizim eski mahalle muhtarı 50 yılla dayanan bir muhtardı. Fakat mahallemizin çok eksikleri vardı. Allah’ın izniyle mahalleli olarak, kadın olarak, gençlerimiz olarak hep beraber bir dayanışma içine girerek hizmetleri yerine getireceğiz. Seçim çalışmalarında çok sıcak karşılandım. Her gittiğim evde bana kucak açtılar. Muhtarın kadın olması bence daha iyidir. Neden derseniz; biz kadınların muhtarla daha çok diyaloğu oluyordu. Ama şuan bir kadının muhtar olması biz kadınlar için daha iyi oldu. Seçim günü gerçekten de bir bayram havası vardı. Vatandaşlarımız bizi oy kullandıkları yerde beklediler. Soğuk ve yağmura rağmen beklediler. Sabaha kadar kutlamalar yaptık. Bütün herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Beni destekleyen ve desteklemeyen herkese teşekkür ediyorum. Benim muhtar oluşum evimde oturup bir köşeye çekilmem olmayacaktır. Ben devamlı mahallelimle kaynaşan evlerine giden taziye, düğün, hastalık olsun mahallelimin yanında olmam lazım. Çünkü onların desteği üzerimde çoktur. Sağlık mahallesi olarak bir aile içerisinde olacağız” dedi.

Batman’ın ilk kadın muhtarı

Batman’ın ilk kadın muhtarı

Batman’ın ilk kadın muhtarı

Batman’ın ilk kadın muhtarı

Batman’ın ilk kadın muhtarı

Batman’ın ilk kadın muhtarı

Batman’ın ilk kadın muhtarı

Batman’ın ilk kadın muhtarı

Batman’ın ilk kadın muhtarı

Batman’ın ilk kadın muhtarı

Batman’ın ilk kadın muhtarı

Batman’ın ilk kadın muhtarı

Batman’ın ilk kadın muhtarı

Batman’ın ilk kadın muhtarı

Batman’ın ilk kadın muhtarı
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