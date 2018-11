Battlefield 5’e Özel Kampanya Başlatıldı

NVIDIA, Battlefield V için “Shot With GeForce Ansel” fotoğraf yarışması düzenliyor. Oyuncular Battlefield V içerisindeki War Stories'teki tekli oyuncu modunu oynarken NVIDIA Ansel oyun içerisinden güzel fotoğraflar yakalayabiliyor. Ekran görüntülerini “NVIDIA Ansel Shot With GeForce” web sitesine yükleyen ve sosyal medyada NVIDIAGeForce ve #SHOTWITHGEFORCE hashtagleri ile paylaşan oyuncular, GeForce RTX ekran kartı kazanma şansını yakalıyor. Bugün başlayan yarışma, 16 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sona erecek.

Wolfenstein II: The New Colossus, NVIDIA Adaptive Shading (NAS) destekliyor

Wolfenstein II: The New Colossus, başka bir başka gelişmiş GeForce RTX özelliği olan NVIDIA Adaptive Shading (NAS) destekleyen ilk oyun olacak. Wolfenstein II: The New Colossus, Vulkan API'sini kullanarak, eşzamanlı kayan nokta, tamsayı yürütme, yeni Turing önbelleği ve paylaşılan bellek mimarisi dâhil olmak üzere birkaç yeni Turing Streaming Multiprocessor mimariden faydalanıyor. Wolfenstein II: The New Colossus, oyun içi bir yama üzerinden NVIDIA Adaptive Shading (NAS) desteği de kazanarak daha üst düzey bir performansa kavuştu.

NVIDIA Adaptive Shading, Turing’in yeni değişken oranlı gölgelendirme teknolojisini kullanarak, görüntünün farklı alanlarına değişen miktarda işlem gücü uygulayan ve işleme performansını ve kalitesini arttırmak için kullanılan çeşitli tekniklerden oluşuyor. Wolfenstein II: The New Colossus, içerik (Content Adaptive) ve hareket (Motion Adaptive) uyarlamalı gölgelendirme kullanıyor.

Wolfenstein II: The New Colossus, Turing GPU'larındaki bu mimari gelişmelerin bir araya gelmesiyle, Pascal öncüllerinden %70 daha hızlı performans sunuyor. Turing, PC oyunlarının gelişim platformu haline geldikçe, yeni Turing mimarisinden daha fazla oyunun yararlanması bekleniyor.