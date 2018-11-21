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Battlefield 5’e Özel Kampanya Başlatıldı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.11.2018 15:26 | Son Güncelleme

NVIDIA, GeForce RTX tabanlı GPU’lar için Battlefield V bundle kampanyasını ve Battlefield V için “Shot With GeForce Ansel” yarışmasını duyurdu. NVIDIA ayrıca, Darksiders III için yeni Game Ready sürücüsünü yayınlarken, Wolfenstein II: The New Colossus ise Adaptive Shading desteği kazandı.

Battlefield 5’e Özel Kampanya Başlatıldı

GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 veya GeForce RTX 2070 tabanlı grafik kartı veya masaüstü PC'yi satın alan kullanıcılar, “Efsane Cuma” ve “Siber Pazartesi” günleriyle aynı zamana denk gelen kampanya kapsamında Battlefield V'e sahip oluyor. Bugün başlayacak olan stoklarla sınırlı bundle kampanyası, 7 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Battlefield V geçen hafta, DXR'nin ilk sürümü oyun içi bir yama ile kullanıma sunulduğunda DXR ışın izlemeyi kullanan ilk oyun oldu. NVIDIA GeForce RTX GPU'ları, oyunculara mükemmel bir Battlefield V PC deneyimi sunuyor.

“Shot With GeForce Ansel” ile Battlefield V yarışması

NVIDIA, Battlefield V için “Shot With GeForce Ansel” fotoğraf yarışması düzenliyor. Oyuncular Battlefield V içerisindeki War Stories'teki tekli oyuncu modunu oynarken NVIDIA Ansel oyun içerisinden güzel fotoğraflar yakalayabiliyor. Ekran görüntülerini “NVIDIA Ansel Shot With GeForce” web sitesine yükleyen ve sosyal medyada NVIDIAGeForce ve #SHOTWITHGEFORCE hashtagleri ile paylaşan oyuncular, GeForce RTX ekran kartı kazanma şansını yakalıyor. Bugün başlayan yarışma, 16 Aralık 2018 tarihi itibarıyla sona erecek.

Wolfenstein II: The New Colossus, NVIDIA Adaptive Shading (NAS) destekliyor

Wolfenstein II: The New Colossus, başka bir başka gelişmiş GeForce RTX özelliği olan NVIDIA Adaptive Shading (NAS) destekleyen ilk oyun olacak. Wolfenstein II: The New Colossus, Vulkan API'sini kullanarak, eşzamanlı kayan nokta, tamsayı yürütme, yeni Turing önbelleği ve paylaşılan bellek mimarisi dâhil olmak üzere birkaç yeni Turing Streaming Multiprocessor mimariden faydalanıyor. Wolfenstein II: The New Colossus, oyun içi bir yama üzerinden NVIDIA Adaptive Shading (NAS) desteği de kazanarak daha üst düzey bir performansa kavuştu.

NVIDIA Adaptive Shading, Turing’in yeni değişken oranlı gölgelendirme teknolojisini kullanarak, görüntünün farklı alanlarına değişen miktarda işlem gücü uygulayan ve işleme performansını ve kalitesini arttırmak için kullanılan çeşitli tekniklerden oluşuyor. Wolfenstein II: The New Colossus, içerik (Content Adaptive) ve hareket (Motion Adaptive) uyarlamalı gölgelendirme kullanıyor.

Wolfenstein II: The New Colossus, Turing GPU'larındaki bu mimari gelişmelerin bir araya gelmesiyle, Pascal öncüllerinden %70 daha hızlı performans sunuyor. Turing, PC oyunlarının gelişim platformu haline geldikçe, yeni Turing mimarisinden daha fazla oyunun yararlanması bekleniyor.

Darksiders III için yeni Game Ready sürücüsü yayınlandı

GeForce oyuncuları, Darksiders III için yeni Game Ready sürücüsüne kavuştu. NVIDIA Game Ready sürücüleri, GeForce oyuncularına mükemmel bir oyun deneyimi yaşatmak için oyunların çıkış tarihiyle eş zamanlı ya da daha önce kullanıcılara sunuluyor. NVIDIA mühendisleri, performansı en iyi düzeye getirmek ve mükemmel bir oyun tecrübesi sunmak için mümkün olan son ana kadar çalışmaya devam ediyor. Bütün Game Ready sürücülerinin Microsoft tarafından sağlanan WHQL sertifikasına sahip olması ise kalitenin bir diğer belirtisi olarak göze çarpıyor.

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 veya Windows 10
İşlemci (AMD): AMD FX-8350
İşlemci (Intel): Core i5 6600K
RAM: 8GB RAM
Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1050 / GTX 660 2GB
Ekran kartı (AMD): AMD Radeon HD 7850 2GB
DirectX version: DirectX 11.0
Depolama alanı: 50GB

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10
İşlemci (AMD): AMD Ryzen 3 1300X
İşlemci (Intel): Intel Core i7 4790
RAM: 16GB RAM veya 12GB RAM
Ekran kartı (NVIDIA): NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB
Ekran kartı (AMD): AMD Radeon RX 480 4GB
DirectX: DirectX 11.1
Depolama alanı: 50GB

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Battlefield 5 NVIDIA battlefield v Shot With GeForce Ansel

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