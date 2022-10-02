Bayraktar TB2 SİHA'lar savaşın kaderini değiştirmişti! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Selçuk Bayraktar'a devlet nişanı

Ukrayna ordusu tarafından Rusya'nın işgal hareketine karşı aktif olarak kullanılan Bayraktar TB-2 insansız hava araçları, savaşın kaderini değiştirmişti. Ukrayna halkı tarafından orduya daha fazla Bayraktar SİHA alınması için bağış toplanmıştı. Baykar ise Ukrayna'ya 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın hiçbir ücret talep edilmeksizin hibe edildiği duyurmuştu.

ZELENSKIY'DEN DEVLET NİŞANI

Bu gelişmelerin ardından ise Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

Andriy Yermak ziyarette BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti.



BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Andriy Yermak ve beraberindeki heyete BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sistemler ile ilgili bilgi verdi.

SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar, ''Devlet Liyakat Nişanı ile bizleri onurlandıran sayın Zelenskiy ve Andriy Yermak'a teşekkür eder, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın en kısa zamanda tesis edilmesini temenni ederim.'' ifadelerini kullandı.



