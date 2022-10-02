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Bayraktar TB2 SİHA'lar savaşın kaderini değiştirmişti! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Selçuk Bayraktar'a devlet nişanı

02.10.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından Devlet Liyakat Nişanı ile taltif edildi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Zelenskiy'e teşekkür eden Bayraktar "Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın en kısa zamanda tesis edilmesini temenni ederim" dedi.

Bayraktar TB2 SİHA'lar savaşın kaderini değiştirmişti! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Selçuk Bayraktar'a devlet nişanı

Ukrayna ordusu tarafından Rusya'nın işgal hareketine karşı aktif olarak kullanılan Bayraktar TB-2 insansız hava araçları, savaşın kaderini değiştirmişti. Ukrayna halkı tarafından orduya daha fazla Bayraktar SİHA alınması için bağış toplanmıştı. Baykar ise Ukrayna'ya 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın hiçbir ücret talep edilmeksizin hibe edildiği duyurmuştu.

ZELENSKIY'DEN DEVLET NİŞANI

Bu gelişmelerin ardından ise Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyetle Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.

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Andriy Yermak ziyarette BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti.

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BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Andriy Yermak ve beraberindeki heyete BAYKAR tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sistemler ile ilgili bilgi verdi.

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SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selçuk Bayraktar, ''Devlet Liyakat Nişanı ile bizleri onurlandıran sayın Zelenskiy ve Andriy Yermak'a teşekkür eder, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barışın en kısa zamanda tesis edilmesini temenni ederim.'' ifadelerini kullandı.

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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan CNN International'da TB2 SİHA açıklamalarıBaykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan CNN International'da TB2 SİHA açıklamaları
Baykar'ın yeni SİHA'sı heyecan yarattı! Ukrayna basını duyurdu: &quot;Hayalet&quot; Baykar TB-4 yoldaBaykar'ın yeni SİHA'sı heyecan yarattı! Ukrayna basını duyurdu: "Hayalet" Baykar TB-4 yolda


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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Selçuk Bayraktar
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