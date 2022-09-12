Baykar'ın yeni SİHA'sı heyecan yarattı! Ukrayna basını duyurdu: "Hayalet" Baykar TB-4 yolda

Ukrayna-Rusya savaşında önemli rol oynayan, ülkede şarkısı da yazılan Bayraktar SİHA'larına bir yenisi ekleniyor. Keşif ve saldırı yeteneklerine sahip yeni SİHA, Ukrayna'da heyecan yarattı. Defence Express'te yer alan habere göre 'Bayraktar TB4' olması beklenen SİHA'nın özellikleri de dikkat çekti.

TB2 GELİŞTİRİLİYOR

Bayraktar TB2, radarda düşük görünürlüğe sahip olmasıyla biliniyordu ve dünyada birçok ülke tarafından rağbet görüp satın alınmıştı.

"HAYALET" ÖZELLİĞİ

Bayraktar TB4'ün, TB2 versiyonundan geliştirildiği bildirilirken yeni versiyonun radarlar tarafından görülemez hale geleceği bilgisi paylaşıldı. Bayraktar TB4, bu nedenle "hayalet SİHA" olarak anılmaya başladı.

