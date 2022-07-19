Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan CNN International'da TB2 SİHA açıklamaları

Julia Chatterley’in sunduğu First Move programına katılan Haluk Bayraktar, milli SİHA'ları ve Bayraktar TB2'leri anlattı. Bayrak TB2 SİHA’ların Ukrayna’nın direnişinde oynadığı rol ile savaşın sembollerinden biri olduğunu ifade eden Haluk Bayraktar, bu süreçte düzenlenen bağış kampanyalarında Ukrayna’ya ücretsiz teslimat sağladıklarını anlattı.

Bayraktar verdiği röportajda Bayraktar TB2'yi Rusya'ya satmayacaklarını belirterek "Bunu yapmadık ve asla yapmayacağız. Çünkü Ukrayna'yı destekliyoruz, egemenliğini, direnişini ve bağımsızlığını destekliyoruz" dedi.

BAYKAR UKRAYNA'YA SİHA HİBE ETMİŞTİ

Baykar Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar Ukrayna ordusu tarafından Rusya'nın işgal hareketinde aktif olarak kullanıldı.

TB2'lerin sahadaki başarısı dünya genelinde de konuşulurken, Ukrayna halkı da daha fazla SİHA almak için bağış kampanyası yapmıştı. Düzenlenen kampanyaya kayıtsız kalmayan Baykar ise yaptığı açıklamayla yapılan açıklamada 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ua hiçbir ücret talep edilmeksizin hibe edildiği duyurmuştu.



