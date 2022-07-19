HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan CNN International'da TB2 SİHA açıklamaları

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan CNN International'da TB2 SİHA açıklamaları

19.07.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'larını geliştiren Baykar Teknoloji'nin Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CNN International'ın canlı yayınına konuk oldu. Julia Chatterley'in sorularını yanıtlayan Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'yı Rusya'ya satmayacaklarını söyledi. Haluk Bayraktar "Bunu yapmadık, asla yapmayacağız. Çünkü Ukrayna'yı destekliyoruz, egemenliğini, direnişini ve bağımsızlığını destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan CNN International'da TB2 SİHA açıklamaları

Julia Chatterley’in sunduğu First Move programına katılan Haluk Bayraktar, milli SİHA'ları ve Bayraktar TB2'leri anlattı. Bayrak TB2 SİHA’ların Ukrayna’nın direnişinde oynadığı rol ile savaşın sembollerinden biri olduğunu ifade eden Haluk Bayraktar, bu süreçte düzenlenen bağış kampanyalarında Ukrayna’ya ücretsiz teslimat sağladıklarını anlattı.

Bayraktar verdiği röportajda Bayraktar TB2'yi Rusya'ya satmayacaklarını belirterek "Bunu yapmadık ve asla yapmayacağız. Çünkü Ukrayna'yı destekliyoruz, egemenliğini, direnişini ve bağımsızlığını destekliyoruz" dedi.

hb1

BAYKAR UKRAYNA'YA SİHA HİBE ETMİŞTİ

Baykar Savunma tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar Ukrayna ordusu tarafından Rusya'nın işgal hareketinde aktif olarak kullanıldı.
TB2'lerin sahadaki başarısı dünya genelinde de konuşulurken, Ukrayna halkı da daha fazla SİHA almak için bağış kampanyası yapmıştı. Düzenlenen kampanyaya kayıtsız kalmayan Baykar ise yaptığı açıklamayla yapılan açıklamada 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'nın Ukrayna'ua hiçbir ücret talep edilmeksizin hibe edildiği duyurmuştu.

Haluk Bayraktar'dan Zelenskiy paylaşımı: İyi ki senin gibi cesur bir adamı tanıdımHaluk Bayraktar'dan Zelenskiy paylaşımı: İyi ki senin gibi cesur bir adamı tanıdım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Çeşme'de büyük yangın! Belediye Başkanı Oran sosyal medyadan yardım istedi: Bu videoyu izleyen herkes...Son dakika: Çeşme'de büyük yangın! Belediye Başkanı Oran sosyal medyadan yardım istedi: Bu videoyu izleyen herkes...
İki günde iki 'künde' olayı! Kendine tokat atan adamı güreşçi gibi yere serdiİki günde iki 'künde' olayı! Kendine tokat atan adamı güreşçi gibi yere serdi
Üniversite yakınında yangın! "Sebebi..."Üniversite yakınında yangın! "Sebebi..."
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna bayraktar tb2 siha haluk bayraktar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Selçuk Ural'dan bomba Hakan Ural itirafı! "Tek gecelik ilişkimin ürünü"

Selçuk Ural'dan bomba Hakan Ural itirafı! "Tek gecelik ilişkimin ürünü"

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

Oynadığı kazı kazanla milyonlar kazandı! Şimdi lağım basan evde yaşıyor: Benimle param için berabermiş

Erdoğan'ın 'KYK' açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

Erdoğan'ın 'KYK' açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Bakan Soylu’nun kuzeni silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu!

Erdoğan milyonlarca öğrencinin beklediği kararı duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Lüks jet turunun sonu kötü bitti, cesetleri ayılara yem oldu!

Lüks jet turunun sonu kötü bitti, cesetleri ayılara yem oldu!

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Tam 22 çocuk babası! 'Kendin Yap' sperm kitleri dağıtacak

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.