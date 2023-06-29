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  4. Bayram için akın ettiler! Nüfusu 3 milyona ulaştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu!

Bayram için akın ettiler! Nüfusu 3 milyona ulaştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu!

29.06.2023 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili için Edremit Körfezi’ne gelen ziyaretçilerin araçlarından dolayı Çanakkale-Balıkesir, İzmir-Çanakkale kara yollarında yoğunluk oluştu. Nüfusun yaklaşık 3 milyona ulaştığı bölgede trafik durma noktasına geldi.

Bayram için akın ettiler! Nüfusu 3 milyona ulaştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu!

Edremit Körfezi’nde, Altınoluk, Akçay, Güre, Burhaniye, Ören, Ayvalık ve Cunda Adası'na tatil için gelenlerin kullandığı araçlar, özellikle Akçay ve Güre kavşaklarında 2-3 kilometre uzayan kuyruklara neden oldu.

OTURACAK YER KALMADI

Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği Edremit Körfezi’nde serinlemek isteyen tatilciler, sahilleri doldurdu. Plajlardaki çay bahçelerinde oturacak yer kalmayınca bazı vatandaşlar yürüyüş yolu kenarlarındaki banklara oturmak zorunda kaldı.
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Polis ve jandarma ekipleri, trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda, sinyalizasyonu devre dışı bırakarak, trafiği düzenledi. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Edremit

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