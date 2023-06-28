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  4. BAYRAM MESAJLARI 2023: En güzel, kısa, uzun, resimli, hadisli ve dualı bayram tebrik mesajları! İyi Bayramlar ile Kurban Bayramınız Mübarek Olsun sözleri

BAYRAM MESAJLARI 2023: En güzel, kısa, uzun, resimli, hadisli ve dualı bayram tebrik mesajları! İyi Bayramlar ile Kurban Bayramınız Mübarek Olsun sözleri

28.06.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram tebrik mesajları ve sözleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar bu duyguyu sevdikleri ile paylaşmak için en güzel, en anlamlı, hadisli ve dualı Kurban Bayramı mesajlarını araştırıyorlar. Bizde sizler için en yeni, en anlamlı ve özel bayram tebrik mesajlarını derledik. İşte 2023 resimli İyi Bayramlar ile Kurban Bayramınız Mübarek Olsun sözleri...

BAYRAM MESAJLARI 2023: En güzel, kısa, uzun, resimli, hadisli ve dualı bayram tebrik mesajları! İyi Bayramlar ile Kurban Bayramınız Mübarek Olsun sözleri

2023 yılının ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı’nın ilk gününde herkes birbiriyle bayramlaşmanın sevincini yaşayacak. Bu anlamlı ve özel günde yanına gidemeyecek olup sevdiklerini unutmadığını hissettirmek isteyenler en güzel, en anlamlı KURBAN BAYRAMI TEBRİK MESAJLARINI araştırmaya başladılar. İyi Bayramlar ile Kurban Bayramınız Mübarek Olsun sözleri ve resimli mesajlarını sizler için derledik....

EN GÜZEL, KISA, UZUN, RESİMLİ, HADİSLİ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.

Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...

bayram mesajları 7

Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle Kurban Bayramı'nı kutluyorum...

Bu bayramda gönlünüz dertlerinden arınmış, tüm gözyaşlarınız dinmiş olsun. Yüzünüz de hep gülümseme, kalbiniz huzurla dolsun. Kurban Bayramı’nız kutlu olsun.

Küslerin barıştığı bu bayramda mutluluk hep sizinle olsun. İyi bayramlar.

bayram mesajları 6

Vesile olalım kardeşliğe ve barışa. Yorulalım hepimiz yarınki uğraşa. Erişelim birlikte nice bayramlara. Mübarek Kurban bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği bir bayram dilerim.

Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin. Kurban Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

BAYRAM MESAJLARI 1

Kalpten kalbe sapasağlam köprülerle, temiz dua ve dileklerle tüm Müslüman âleminin Kurban Bayramı kutlu olsun.

En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Kurban Bayramınız mutlu olsun….

bayram mesajları 4

Kurban Bayramı’nın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Yüce dinimizin bizlere en güzel hediyelerinden biri olan Kurban Bayramına ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun…

bayram mesajları 2

Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı paylaşmaktır. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz bir Kurban Bayramı dilerim.

Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

bayram mesajları 3

Bayramlar, dargınlıkların unutulduğu, küslerin barıştığı, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

bayram mesajları 5

Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun.

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