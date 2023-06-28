BAYRAM MESAJLARI 2023: Resimli, yeni, en güzel, kısa ve komik Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

Bayram mesajları ve sözleri 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu sene 28 Haziran'da denk geldi. Vatandaşlar sevdiklerine bayram mesajları gönderiyor, sosyal medya hesaplarından günün anlam ve önemine dair paylaşımlar yapıyorlar. Bu paylaşımlarda en çok resimli bayram mesajlarına yayınlanıyor. İşte en güzel, komik ve yeni Kurban Bayramı mesajları için derlediğimiz seçenekler

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Nice güzellikler sizin olsun. Sağlık mutluluk hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Bugün günlerden sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp hep birlikte mutlu olalım. Kurban Bayramını gönülden yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

Bayramlar berekettir, özlemdir, umuttur. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin… İyi bayramlar!

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

KOMİK BAYRAM MESAJLARI

Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler..

Biliyorsun, bugün bayram. Daha bayram devam edecek. Ben sadece bugünü kutlamak istemiyorum. Bu bir süreçtir.

Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

