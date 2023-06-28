HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BAYRAM MESAJLARI 2023: Resimli, yeni, en güzel, kısa ve komik Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

BAYRAM MESAJLARI 2023: Resimli, yeni, en güzel, kısa ve komik Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

28.06.2023 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram mesajları, Kurban Bayramı'nı idrak edecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yılın ikinci dini bayramı 28 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri aralığında idrak edilecek. Kardeşlik bağlarının güçlendiği, muhabbetlerin arttığı bayramlarda sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler Kurban Bayramı mesajlarına yoğun ilgi gösteriyorlar. İşte en güzel, komik, kısa ve yeni bayram mesajları ve sözleri

BAYRAM MESAJLARI 2023: Resimli, yeni, en güzel, kısa ve komik Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

Bayram mesajları ve sözleri 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu sene 28 Haziran'da denk geldi. Vatandaşlar sevdiklerine bayram mesajları gönderiyor, sosyal medya hesaplarından günün anlam ve önemine dair paylaşımlar yapıyorlar. Bu paylaşımlarda en çok resimli bayram mesajlarına yayınlanıyor. İşte en güzel, komik ve yeni Kurban Bayramı mesajları için derlediğimiz seçenekler

KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

Nice güzellikler sizin olsun. Sağlık mutluluk hep yanınızda olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Bugün günlerden sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp hep birlikte mutlu olalım. Kurban Bayramını gönülden yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

4444444

Bayramlar berekettir, özlemdir, umuttur. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun!

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun… Kurban Bayramınız mübarek olsun.

777777

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin… İyi bayramlar!

Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun..

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

6666666

KOMİK BAYRAM MESAJLARI

Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.
Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler..
Biliyorsun, bugün bayram. Daha bayram devam edecek. Ben sadece bugünü kutlamak istemiyorum. Bu bir süreçtir.
Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleriDiyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
Rusya'da isyan başlatmıştı! Wagner lideri Prigojin'in yeni adresi belli olduRusya'da isyan başlatmıştı! Wagner lideri Prigojin'in yeni adresi belli oldu
Feci trafik kazası! Otomobil kağıt gibi ezildiFeci trafik kazası! Otomobil kağıt gibi ezildi
Anahtar Kelimeler:
Bayram mesajları kurban bayramı mesajları resimli bayram mesajları

En Çok Okunan Haberler

Sevindirici haber! Marmara'da görülmeye başlandı

Sevindirici haber! Marmara'da görülmeye başlandı

Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini uzatıyoruz

Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini uzatıyoruz

Rusya'da isyan başlatmıştı! Wagner lideri Prigojin'in yeni adresi belli oldu

Rusya'da isyan başlatmıştı! Wagner lideri Prigojin'in yeni adresi belli oldu

Lüks villası, 8.5 milyon lira değerinde arabası var! Polis olduğu ortaya çıktı kimse inanamadı…

Lüks villası, 8.5 milyon lira değerinde arabası var! Polis olduğu ortaya çıktı kimse inanamadı…

4 yıllık anlaşılmıştı! Bonservisi belli oldu...

4 yıllık anlaşılmıştı! Bonservisi belli oldu...

İdama dakikalar kala! Saddam'ın o fotoğrafı ortaya çıktı

İdama dakikalar kala! Saddam'ın o fotoğrafı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Aylar sonra 'Bir daha asla' diyerek açıkladı

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

İki haftada 8’i çocuk 20 kişiyi öldürdü

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.