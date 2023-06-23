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  4. BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023: Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta? Diyanet il il Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saatleri

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023: Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta? Diyanet il il Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saatleri

23.06.2023 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayram namazı saatleri, 28 Haziran Çarşamba gününün yaklaşması ile birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arefe gününün ardından bayram sabahı camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı l il Kurban Bayramı namazı saatleri bilgisini paylaştı. Peki, Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir dahil il il Kurban Bayramı namazı saatleri...

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023: Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta? Diyanet il il Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Birçok kişi konuya ilişkin detayları merak ediyor. Kurban Bayramı namazı İstanbul'da saat 06:10'da kılınacak. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saatleri...

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BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Kurban Bayramı namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.

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Buna göre 28 Haziran Çarşamba günü illerdeki bayram namazı saatleri şe şekilde:

İstanbul bayram namazı saati: 06:10

Ankara bayram namazı saati: 05:57

İzmir bayram namazı saati: 06:24

Bursa bayram namazı saati: 06:12

Adana bayram namazı saati: 05:54

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KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ 2023

TÜM İLLERİN KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır ve cemaatle birlikte kılınır.

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