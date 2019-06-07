Bayram tatili sonrası Kuzey Ege’de trafik yoğunluğu arttı

Balıkesir’in Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ve Çanakkale’nin Ayvacık ilçelerini alan Kuzey Ege’de Ramazan Bayramının bitmesiyle birlikte dönüş yolculukları başladı. Hafta sonu trafiğe takılmak isteyenler Kuzey Ege de Çanakkale ve Bursa hatlarında yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle İzmir Edremit Çanakkale Karayolunda sabah saatlerinde başlayan yoğunluk öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Işıklarda ve kontrol noktalarında uzun araç kuyrukları oluşmaya başladı. Bölgede polis ve jandarma ekipleri kontrol noktaları oluşturarak trafiği denetliyor. Yoğunlaşmaya başlayan trafiğin özellikle cumartesi ve pazar günü iyice artması bekleniyor. Yetkililer sürücüleri emniyet kemeri, aşırı hız ve araç kullanımı sırasında cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarıyor. Denetimler yerden olduğu kadar insansız hava araçları ile de yapılıyor.