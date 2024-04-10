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  4. Bayram tatilinde acı bilanço! 4 günde 26 kişi hayatını kaybetti, 4 bine yakın yaralı var

Bayram tatilinde acı bilanço! 4 günde 26 kişi hayatını kaybetti, 4 bine yakın yaralı var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.04.2024 12:01
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatilinde trafik kazası bilançosunu paylaştı. Son bilgilere göre bayram tatilinin ilk 4 gününde 2453 trafik kazasında 26 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3870 vatandaşımız yaralandı.

Bayram tatilinde acı bilanço! 4 günde 26 kişi hayatını kaybetti, 4 bine yakın yaralı var

Bayram tatilinin korkulan haberi geldi. Yakınlarını ziyaret etmek isteyen ya da tatile çıkan çok sayıda vatandaş yollara düştü. Maalesef diğer bayramlar gibi bu bayramda da acı haberler geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tatilin ilk 4 günlük acı bilançosunu paylaştı. 3 bine yakın kazada 26 vatandaşımız hayatını kaybetti.


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ali Yerlikaya
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