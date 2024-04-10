Bayram tatilinde acı bilanço! 4 günde 26 kişi hayatını kaybetti, 4 bine yakın yaralı var

Bayram tatilinin korkulan haberi geldi. Yakınlarını ziyaret etmek isteyen ya da tatile çıkan çok sayıda vatandaş yollara düştü. Maalesef diğer bayramlar gibi bu bayramda da acı haberler geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tatilin ilk 4 günlük acı bilançosunu paylaştı. 3 bine yakın kazada 26 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor.



Bayram tatilinin 4. günü 9 Nisan 2024 Salı gününde;

📌6️⃣1️⃣5️⃣ trafik kazası meydana geldi.

📌4️⃣3️⃣1️⃣.8️⃣7️⃣1️⃣ araç denetlendi.

📌2️⃣4️⃣.4️⃣3️⃣2️⃣ araca hız ve radar işlemi,… pic.twitter.com/Qh8qZtoNKK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 10, 2024







