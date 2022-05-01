HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bayramda AVM'ler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda AVM'ler çalışıyor mu? Ramazan Bayramı'nda AVM'ler kaçta açılacak ve kapanacak?

Bayramda AVM'ler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda AVM'ler çalışıyor mu? Ramazan Bayramı'nda AVM'ler kaçta açılacak ve kapanacak?

01.05.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'nda AVM'ler açık mı, çalışıyor mu? sorusu yanıt bulmayı bekliyor. Bayram ziyaretlerinden sonra AVM'ye gitmeyi planlayan pek çok kişi 2,3,4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu diye araştırıyor. Bayramda yağmur beklentisi nedeniyle alışveriş ve gezinti amacıyla kapalı yerler daha çok tercih edilecek gibi duruyor. Durum böyle olunca akla ilk gelen mekanlar AVM'ler oluyor. Peki, bayramda AVM'ler açık mı, kaçta açılacak ve kapanacak sorularının yanıtı!

Bayramda AVM'ler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda AVM'ler çalışıyor mu? Ramazan Bayramı'nda AVM'ler kaçta açılacak ve kapanacak?

Ramazan Bayram'ında AVM'lere gitmek isteyenler bayramda AVM'lerin çalışma durumunu sorguluyor. Tatile gidemeyen pek çok kişi, bayramda AVM'ler açık mı sorusuyla alışveriş merkezlerinin çalışma durumunu araştırıyor. AVM'lerin ve içindeki mağazaların çalışma saatleri, 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu sorusunun yanıtını arıyor. Kamu ve özel kurumlara resmi tatil olan bayramlarda bu iş yerlerinin çalışma durumu merak ediliyor. İşte AVM çalışma saatlerine dair merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

Bayramda alışveriş merkezleri faaliyette olacak fakat bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü bazı AVM'ler misafirlere öğle saatlerinde kapılarını açacak.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2,3,4 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Bu yılki bayram tatilinde ilk gün de dahil olmak üzere AVM'ler faaliyette olacak. Ancak ilk gün AVM'ler saat 12:00 ya da 13:00'te açılacak. Bu nedenle alışveriş merkezlerini ziyaret etmeden önce en net açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için mağazaları ya da gideceğiniz AVM'yi aramanız gerekmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayramda kuaförler açık mı?Bayramda kuaförler açık mı?
Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman... Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle iftarda önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle iftarda önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldı

Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldı

Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu!

Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu!

Dünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar kamerada

Dünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar kamerada

Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı

Bakan Çavuşoğlu neden bozkurt işareti yaptığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle iftarda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle iftarda önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

Seks oyuncağı mesanesine sıkıştı! Fark etmedi ama...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.