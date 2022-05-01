Bayramda AVM'ler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda AVM'ler çalışıyor mu? Ramazan Bayramı'nda AVM'ler kaçta açılacak ve kapanacak?

Ramazan Bayram'ında AVM'lere gitmek isteyenler bayramda AVM'lerin çalışma durumunu sorguluyor. Tatile gidemeyen pek çok kişi, bayramda AVM'ler açık mı sorusuyla alışveriş merkezlerinin çalışma durumunu araştırıyor. AVM'lerin ve içindeki mağazaların çalışma saatleri, 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu sorusunun yanıtını arıyor. Kamu ve özel kurumlara resmi tatil olan bayramlarda bu iş yerlerinin çalışma durumu merak ediliyor. İşte AVM çalışma saatlerine dair merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

Bayramda alışveriş merkezleri faaliyette olacak fakat bayramın ilk günü olan 2 Mayıs Pazartesi günü bazı AVM'ler misafirlere öğle saatlerinde kapılarını açacak.

BAYRAMIN İLK GÜNÜ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ AÇIK MI?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2,3,4 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Bu yılki bayram tatilinde ilk gün de dahil olmak üzere AVM'ler faaliyette olacak. Ancak ilk gün AVM'ler saat 12:00 ya da 13:00'te açılacak. Bu nedenle alışveriş merkezlerini ziyaret etmeden önce en net açılış ve kapanış saatlerini öğrenmek için mağazaları ya da gideceğiniz AVM'yi aramanız gerekmektedir.

