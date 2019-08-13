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Bayramda evlatlık olduğunu öğrendi dehşet saçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

Kayseri'de, Muhammed Erdal Doğan (33) Almanya'dan tatil için öz annesi olarak bildiği İfakat Doğan (64) ile birlikte geldiği evlerinde üvey evlat olduğunu öğrenince cinnet getirdi. Doğan, tabanca ile gerçekte yengesi olan üvey annesi İfakat Doğan'ı öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, merkez Melikgazi ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi Altınpark Apartmanı’nın 9'uncu katında meydana geldi. Kentte yaşayan Ahmet Doğan 33 yıl önce dünyaya gelen ve 'Muhammed Erdal Doğan' ismini verdikleri çocuğunu, Almanya'da yaşayan ve çocukları olmayan kardeşi Ferhat Doğan'a evlatlık olarak verdi. Uzun yıllar Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal Doğan, amcası Ferhat Doğan ve eşi İfakat Doğan çiftini yıllarca öz ailesi olarak bildi. Geçen yıl Ferhat Doğan'ın kalp krizinden hayatını kaybetmesinin ardından Muhammed Erdal Doğan, İfakat Doğan ile birlikte yaşamaya başladı.

YAZ TATİLİ İÇİN MEMLEKETİNE GELDİ, GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ

Almanya'da yaşayan Muhammed Erdal Doğan, öz annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan ile birlikte Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Kayseri'de bulunan evlerine geldi. Burada yakınları ile bir araya gelen Muhammed Erdal Doğan'a, ismi öğrenilemeyen bir akrabası gerçekleri anlatarak, öz babasının amcası olarak bildiği Ahmet Doğan'ın olduğunu söyledi. Bunun üzerine cinnet getiren Muhammed Erdal Doğan, evde bulunan tabanca ile yıllardır annesi olarak bildiği yengesi İfakat Doğan'a 5 el ateş etti. Ardından kendi başına tabanca dayayan Muhammed Erdal Doğan, yaşamına son verdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Muhammed Erdal Doğan ile İfakat Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OĞLUNUN FOTOĞRAFINA BAKIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olayı duymasının ardından eve gelen Muhammed Erdal Doğan'ın öz babası Ahmet Doğan ise sinir krizi geçirdi. Ahmet Doğan, telefonda bulunan oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döktü. Muhammed Erdal Doğan ve İfakat Doğan'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri evlatlık cinayet Almanya

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