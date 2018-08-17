Bayramda hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bayram tatili boyunca ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinde olacak.
Ülkenin büyük bölümünde yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.
Rüzgar genellikle hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetlice esecek.
HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?
Bayram tatili boyunca en yüksek hava sıcaklıkları, İstanbul'da 30-33, Ankara'da 30-32, İzmir'de 33-35, Bursa ve Antalya'da 32-34, Adana'da 34-36, Samsun'da 29-31, Trabzon'da 27-29, Erzurum'da 26-28, Diyarbakır'da 38-41 derece civarında olacak.
Karayoluyla seyahat edecekler, yol güzergahı ve hava şartlarına "www.mgm.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. (AA)
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