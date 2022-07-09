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  4. Bayramda kâbusu yaşadılar! Manisa'da feci olay: 10 kişi yaralandı

Bayramda kâbusu yaşadılar! Manisa'da feci olay: 10 kişi yaralandı

09.07.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si bebek 10 kişi yaralandı.

Bayramda kâbusu yaşadılar! Manisa'da feci olay: 10 kişi yaralandı

Şehzadeler ilçesinde bayramın ilk günü yaşanan trafik kazası korkuttu. Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Yeniharmandalı Mahallesi’nde M.Y. (27) yönetimindeki 45 ADD 462 plakalı hafif ticari araç ile C.Ş. (37) idaresindeki 45 C 3064 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 45 C 3064 plakalı aracın sürücüsü C.Ş. ve aynı araçta bulunan D.E.Ş. (44), M.Ş. (44) ve Ş.Ş. (66) ile 45 ADD 462 plakalı araçta yolcu olarak bulunan A.Y. (53), E.Y.(45), H.Y. (21), R.Y. (11), E.N.Y. (3) ve S.E.Y. (1) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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