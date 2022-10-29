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Bayramda siyaseti bir kenara bıraktılar! Yıllar sonra ilk: Anıtkabir ziyaretinde Akşener ve Bahçeli dikkat çeken bu kareye imza attı

29.10.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla devlet erkânı Anıtkabir ziyareti gerçekleştirerek Atatürk'ün huzuruna çıktı. Ziyaret esnasında objektiflere ilgi çeken bir kare yansıdı. Siyasetin gündemine sık sık atışmalarıyla gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yıllar sonra ilk kez birlikte görüntü verirken tokalaşıp sohbet ettiği anlar da görüntülendi.

Bayramda siyaseti bir kenara bıraktılar! Yıllar sonra ilk: Anıtkabir ziyaretinde Akşener ve Bahçeli dikkat çeken bu kareye imza attı

MHP'den ayrıldıktan sonra İYİ Parti'yi kuran Akşener ile MHP lideri Bahçeli arasında siyaseten tartışmalar yaşansa da iki lider bugün dikkat çeken bir görüntü verdi. Bahçeli daha önce Akşener'e "Evine dön" çağrısı yapmış, Akşener ise "Evimdeyim" şeklinde bir yanıt vermişti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret eden iki liderin tokalaşıp sohbet gerçekleştirdiği anlar kameralara yansıdı.

AA-20221029-29286309-29286303-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_BASKANLIGINDAKI_DEVLET_ERKANI_CUMHURIYET_BAYRAMI_DOLAYISIYLA_ANITKABIRI_ZIYARET_ETTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in ilanının 99. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan tören, Erdoğan'ın, ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okunması ile devam etti.

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YILLARDIR BİRLİKTE GÖRÜNTÜ VERMİYORLARDI

Devlet erkanı mozoleden Misak-ı Milli Kulesi'ne geçtiği esnada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yıllar sonra ilk kez birlikte görüntü verdi.

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Akşener ve Bahçeli, bir süre sohbet edip tokalaşarak temasa geçti.

Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına yanıt Akşener'den Bahçeli'nin 'eve dön' çağrısına yanıt
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'evine dön' çağrısı Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'evine dön' çağrısı

(İHA)

Erdoğan başkanlığında Anıtkabir ziyareti! Erdoğan başkanlığında Anıtkabir ziyareti!

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Devlet Bahçeli Meral Akşener

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