Bayramda tonlarca satılıyor, fırınlar günler öncesinden stoklamaya başladı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaklaşık 200 yıldır bayram sofralarında tüketilen "Bayram kömbesi" yapımına başlandı. Bayram ve arefe günlerinde tonlarca kömbe satan fırıncılar, bayrama günler öncesinden kömbe stokluyor.

Yıllardan beri süre gelen ’kömbe’ geleneği bu yılda da sofralardaki yerini alarak damakları tatlandırıyor. Sadece Ramazan ayında yapılan ve fırınlarda hazırlanarak satışa sunulan bayram kömbesi yapımı, bayrama 15 gün kala start aldı. Un, süt, sıvı yağ, margarin, kokulu baharatlar ve şekerden hazırlanan kömbenin, haşhaşlı, fıstıklı ve cevizli çeşitleri de yapılıyor.

15 günde yapılıyor 3 günde tükeniyor

İlçedeki fırıncılar 15 gün öncesinden kömbe pişirmeye başlıyor. Bayramlık kömbeleri stoklayan fırıncılar, genelde bayrama kadar çift vardiya çalışıyor. Arefe gününe kadar hazırlanan kömbeler, fırın tezgahlarına doldurulur. Bayramdan bir gün öncesinde yoğunlaşan talepler nedeniyle tonlarca bayramlık kömbe, arefe günü ile Ramazan Bayramı’nın ilk ve ikinci gününde tükenir. Fırınlarda bayramın son gününde ise kömbe bulmak mümkün olmaz.