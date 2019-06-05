Bayramı kilo almadan geçirmenin yolları

“Bayramlarda diyet yapmak mümkün değildir” diyen Batıgöz Sağlık Grubu İç Hastalıkları Uzm. Dr. Ali Kemal Canayak, Ramazan Bayramını sağlıklı geçirmenin yolları hakkında bilgiler verdi… Bayramlarda diyet yapmak mümkün değildir. Bayramlarda ailemizle, sevdiklerimizle birlikte bir keyif ve mutluluk hali ile moral depolamak bedene de iyi gelir. Ancak sağlığımız açısından bazı kurallara uymamız gerekir. Kalp hastaları yağlı yemeklerden kaçınmalı, seker hastaları tatlı tüketimine dikkat etmelidir. Kızartma yerine haşlama ve ızgara tercih edilmelidir. Bol hareket edilmeli, yürüyüş, yüzme ve gerekirse sportif faaliyetler ihmal edilmemelidir. SADECE SALATA YEMEYİN Öğün atlanmamalı, öğle yemeği mutlaka yenmelidir. Aksi halde kan şekeri dengesizliği gelişir. Sabah kahvaltıda poğaça, börek gibi hamur işlerinden kaçınılmalıdır, bunlar insülin salgısını uyararak daha hızlı acıktırıp karbonhidrat tüketme isteğini artırırlar. Peynir, zeytin, yumurta, çiğ sebzeler ve tam buğday ekmeği; kahvaltıda bulunmalıdır.

“Yemeklerde börek ve tatlı gibi karbonhidrat içeren gıdalar yanında sebze ve bakliyat tüketimi ihmal edilmemelidir” diyen Batıgöz Sağlık Grubu İç Hastalıkları Uzm. Dr. Ali Kemal Canayak, “Sebze yemeği, bulgur pilavı, yoğurt, cacık, tam buğday ekmeği şeklinde dengeli beslenilmelidir. Öğünlerde sadece salata, sadece makarna veya sadece et gibi tek tip yiyecek yerine protein + karbonhidrat karışımı yapılmalıdır. Balık + salata, et + salata, tavuk + salata, yoğurt + makarna gibi menüler oluşturulmalıdır. TATLI YEMEKTEN 2 SAAT SONRA YENMELİ Bayramın vazgeçilmezi olan şekerleme, çikolata, tatlı ve hamur işi yerken miktar ve çeşit sınırlaması yapılmalıdır. Hepsinden bol miktarda tüketilmemelidir. Tatlılar mümkünse yemeklerden 2-3 saat sonra yenmeli, kan şekerinin aşırı yükselmesi önlenmelidir. Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmelidir. Kan şekerini dengelemesi için tatlı ve içeceklere tarçın atılabilir. ÇAY DEĞİL AYRAN VE MADEN SUYU TÜKETİN Bir öğünde fazla kalori alınmışsa diğer öğünde bunu telafi ederek kilo almamaya çalışmak gerekir. Bir öğünde tatlı yendiyse diğerinde tatlı yerine meyve yenmelidir.