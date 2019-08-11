HABER

Bayramı Munzur'un serin sularında yüzerek geçiriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:19 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden biri haline gelen Tunceli'nin Ovacık ilçesinde çocuklar, Kurban Bayramı'nı, Munzur Çayı'nın serin sularında yüzerek geçiriyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde sıcak havadan bunalan çocuklar, Munzur Çayı'nın buz gibi sularında serinliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden biri haline gelen Tunceli'nin Ovacık ilçesi, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ülkenin dört bir köşesinden ziyaretçiyi ağırlıyor.

Her mevsim doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ovacık'a gelen misafirler, aşırı sıcak havadan bunaldıkları için Munzur Çayı'nın soğuk sularında yüzerek hem serinliyor hem de eğleniyor.

Munzur Çayı kıyısında kamp kurup piknik yapan ziyaretçiler arasında, çocuklar tatilin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Anne ve babalarının gözetiminde çayda yüzen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden köprü, ağaç ve kaya gibi doğal platformlardan atlayarak güneşin ve suyun tadını çıkarıyor.

Tatilcilerden Gökhan Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere İzmir'den Ovacık ilçesine geldiğini söyledi.

Ovacık'ın tatil yapmak için ideal bir yer olduğunu anlatan Göçmen, "Buranın doğası, insanı ve kültürü çok güzel. Burada Munzur Çayı'nda yüzüyoruz. Munzur Dağları'na gezmeye gidiyoruz. Vaktimiz çok güzel ve dolu dolu geçiyor." dedi.

Çocuklardan Ali Yılmaz da ailesiyle beraber tatili Ovacık'ta geçirdiğini ve havanın çok sıcak olmasından dolayı Munzur Çayı'nda yüzdüğünü söyledi.

Ekin Balcı da çayda yüzmenin çok keyifli olduğunu dile getirdi.

PARTNER Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde... Ünlü oyuncu herkesin ortasında aşka geldi! Jakuzinin içinde...
Kaçak boğa Ferdinand, bu bayram çiftlikteKaçak boğa Ferdinand, bu bayram çiftlikte
'Türk mimarisinin vitrini' Çakırağa Konağı restorasyon bekliyor'Türk mimarisinin vitrini' Çakırağa Konağı restorasyon bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Munzur Ovacık Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize'de kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Kaçan kurbanlıklar vatandaşları kovaladı!

Babasını trans bireyle basıp öldürmüştü! Ayrıntılar ortaya çıktı

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Anneler için bayram mesajları 2019

Anneler için bayram mesajları

Son dakika! Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!

'Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin'

Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'a indi

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı! İstanbullular akın etti

İstanbul'da bayram heyecanı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.