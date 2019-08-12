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BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ İSTANBULLULAR  SAHİLLERİ TERCİH ETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 16:11 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK -  Onur MERİÇ / İstanbul, DHA Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbulluların tercihi sahiller oldu.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ / İstanbul, DHA
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde İstanbulluların tercihi sahiller oldu. Ortaköy ve Aşiyan Sahili'ne gelen vatandaşlar denize girdi. Kendilerini Boğaz'ın serin sularına bırakanlar daha sonra sahilde güneşlendi. Boğaz'a köpeği ile atlayan bir vatandaş çevredekilerin ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar balık tutarken, bazıları da mangal yaktı. Bayram tatilinde İran'dan geldiğini söyleyen bir turist, kenti çok sevdiğini ve bayramı da İstanbul'da geçireceğini ifade etti.

Görüntü dökümü
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-Boğaz'da denize girenler
-Boğaz'a köpeği ile denize giren vatandaş
-Sahilde güneşlenenler
-Sahilden genel ve detaylar
-Mangal yakanlar
-Mangal yakan vatandaşla röportaj
-Balık tutan vatandaşlar röportaj
-İranlı turistle röportaj
-Genel ve detaylar

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