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Bayrampaşa'da hamallar iş bıraktı, eyleme başladı! "Yazıklar olsun"

03.08.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Bayrampaşa'daki halde çalışan hamallar eylem başlattı. Aldıkları ücretin az olduğunu savunan hamallar, çalışma saatleri için de düzenleme talep etti. Hal müdürlüğü önünde toplanan kalabalık sloganlar attı. 1,5 lira olan kasa taşıma ücretinin 2,5 liraya çıkarılmasını isteyen hamallar, sigorta yapılmasını ve çalışma saati düzenlemesi istedi.

Bayrampaşa'da hamallar iş bıraktı, eyleme başladı! "Yazıklar olsun"

Bayrampaşa'da Yaş Sebze ve Meyve Halinde çalışan hamallar, şartlarının kötü olduğu gerekçesiyle ayaklandı. İş bırakan hamallar aldıkları ücretlerin ve çalışma saatlerinin düzenlenmesini talep etti.

Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Halinde çalışan hamallar, hal müdürlüğü önünde eylem yaptı. Grup, ıslık ve sloganlarla hal yönetimini istifaya çağırdı. Hamalların başlıca talepleri ise 1,5 lira olan kasa taşıma ücretinin 2,5 liraya çıkarılması, sigortalarının yapılması ve çalışma saatlerinin düzeltilmesi oldu.

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"YAZIKLAR OLSUN DÜKKAN SAHİPLERİNE"

Grup adına konuşan Fatih Ethemoğlu saat 21.00'da başlayan mesailerinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Öncelikle halin açılış ve kapanış saatlerinin düzeltilmesini istiyoruz. Biz gece 00.00'da gelmek istiyoruz. Bizler çocuklarımızı göremiyoruz. Hamaliye ücretinin düzelmesini istiyoruz. Bugün 2 lira olsa da bu insanları kurtarmıyor. Bizim buradaki talebimiz 2,5 liradır. Biz bu ücretin altında kesinlikle çalışmıyoruz. Biz bir de sigorta istiyoruz. Dükkan sahipleri sigortanın tamamını işçilere ödetiyorlar. Onca paralar kazanıyorlar. Aslında bunun içinde çok şey var. Kendi eşi çocuğu evde oturuyor ama onları sigortalı gösteriyor. Kalkıp işçinin sırtından geçiniyor. Bununla da kalmıyor vergisini devletten kesip cebine koyuyor. Yazıklar olsun dükkan sahiplerinin tamamına" dedi

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"KABUL ETMİYORUZ, BİZİ SAVUNMUYORLAR"

İstanbul Halciler Derneği (HALDER) ve İstanbul Yaş Meyve Sebze Bostan Komisyoncuları ve Tüccarları Derneğinin (İSMEYDER) kendilerini savunmadığını belirten Ethemoğlu, "Biz HALDER'i kabul etmiyoruz. Çünkü bizi savunmuyor. Biz İSMEYDER'i de kabul etmiyoruz. Çünkü bunlar da bizi savunmuyor. HALDER'in başında Numan Dayan var. Biz onu temsilci olarak görmüyoruz. Kendilerinin en az 50 tane dükkanları var. Diğeri de sendika. Biz bugün burada 800-900 tane imza topladık. Biz bu imzaları içeriye vereceğiz her ne kadar bizi yok saysalar da. Bizler yer talep ediyoruz. Bizim derneğimiz olacak. Bu dernekte bir tane bile dükkan sahibi olmayacak. Tamamen işçi arkadaşlarımız olacak" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Bayrampaşa
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