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BAYRAMPAŞA'DA OTOMOBİL LOKANTAYA DALDI, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 03:42 | Son Güncelleme

  *Otomobilin lokantanın duvarına çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

*Otomobilin lokantanın duvarına çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle güvenlik kamerası da bozuldu.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA
Bayrampaşa'da aşırı hız yapan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir lokantanın duvarına çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken, otomobilin çarpma anı işyerinin kamerası tarafından kaydedildi.
Olay,18 Ocak Cuma saat 04.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 PJ 2676 plakalı aracın sürücüsü aşırı hızlı bir şekilde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil, bir lokantanın camlarını kırarak içeri kadar girdi. Çarpmanın etkisiyle, lokantanın camları kırılırken ortalık savaş alanına döndü.

LOKANTANIN BEKÇİSİ OLAYI ANLATTI
Lokantanın o saatte kapalı olması büyük bir facianın önüne geçerken, iş yerinin bekçisi yaşananları anlattı. Otomobilin çok hızlı olduğunu belirten bekçi, kaza yapan sürücünün aracı bırakıp, hemen arkasından gelen başka bir otomobile binerek kaçtığını söyledi.

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan aracın lokantanın duvarına çarpma anı işyerinin güvenlik kamaraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızlı bir şekilde gelen araç işyerinin duvarına çarpıyor. O andan sonra görüntü kesiliyor. Çarpmanın etkisiyle kamera bozuluyor.

Görüntü Dökümü:
------------------
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Aracın lokantanın duvarına çarpma anı
(AKTÜEL)
-Çekicinin üzerindeki otomobil
-Polislerin içeride tutanak tutması
-Kırılan camlar
-Dükkanın içerisinden görüntü
-Röportaj
-Çekiciye yüklenen aracın olay yerinden götürülüşü
-Genel ve detaylar

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