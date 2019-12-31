Bazı kadınlar doğum kontrol haplarını etkisiz hale getiren bir gen taşıyor

Kolorado Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 350 kadının katıldığı araştırmada yer alan 20 kadından birinin bu genetik özelliği taşıdığını tespit etti.

Bu çalışma uzman doktorların doğum kontrol hapı kullandığı halde hamile kalan kadınların ilacı doğru şekilde kullanmadığına dair önyargılarını kırabilir.

Obstetrics and Gynaecology isimli hakemli bilimsel dergide yayımlanan araştırmanın yazarlarından Dr. Aaron Lazorwitz konuyla ilgili şunları söyledi: “Bir kadın korunduğu halde gebe kaldığını söylediğinde, kendi kabahati sebebiyle bu durumun ortaya çıktığına dair bir varsayım vardı. Yeni araştırma bulguları hastalarımızı dinlememiz ve genlerinde bu duruma yol açan bir şey olup olmadığını düşünmemiz gerektiğini gösteriyor."

Lazorwitz ve meslektaşları, doğum kontrol implantı yapılan kadınlar üzerinde çalıştı. Bu implant kol derisi altına yerleştirilen plastik bir küçük çubuk yardımıyla kadınların yumurtlamalarını önlemek için progestojen hormonu salınımını sağlıyor.

Araştırmacılar hormon düzenlemeyle ilişkili olduğu bilinen DNA bölümlerini incelemek için genetik dizileme kullandı. Araştırmaya katılan kadınların yüzde 5’inin CYP3A7*1C türünde gene sahip olduğu ortaya çıktı.