Bazı trendler geçmişte kalsa daha iyi olur! Uzmanlar platform sandaletlere karşı uyarıyor

90'lardan ilham alan platform sandaletler, bu yıl tekrar moda oluyor. Platform olmaları ve arkası açık olmaları nedeniyle ayak bileğinde hasar olabileceğini öngören uzmanlar sağlığınızı riske atmayın diyor.

New York Post'a konuşan podiyatrist Dr. Hillary Brenner, moda hayranlarını “kesinlikle bundan uzak durmaya” çağırıyor. Brenner, sert tabanların kullanıcının dengesini etkileyebileceği ve ayak bileğini düşme veya bükülmeye daha yatkın hale getirebileceğin söylüyor ve ekliyor: Ayak bileği burkulması şikayetiyle gelen çoğu hastaların problemleri bu tür ayakkabılardan kaynaklanıyor.

Bileğinize zarar vermeseniz bile, bu riskli ayakkabılar sırtınıza da ağrı ve rahatsız verebilir.

