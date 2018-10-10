BBP lideri Mustafa Destici'den 'idam' açıklaması

Destici, partisinin genel merkezinde yaptığı basın toplantısında, dün Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerce şehit edilen asker ve iş makinesi operatörüne Allah'tan rahmet diledi.

Devletin terörle mücadele konusundaki yaklaşımını sonuna kadar desteklediklerini belirten Destici, partisinin 1 Ekim'de Meclise sunduğu idam cezası teklifine değindi.

Destici, şöyle devam etti:

"Bizim siyasi suçlar başta olmak üzere geniş kapsamlı suçlarla ilgili bir idam talebimiz yok. Talebimiz iki suçun karşılığı içindir. Birincisi, küçük yaşta çocuklarımızı ve kadınlarımızı kaçırıp, cinsel saldırıda bulunup tecavüz ettikten sonra öldüren sapık katiller, ikincisi ise bizzat kurşunu sıkarak ya da bombayı patlatarak Mehmetçiklerimizi, işçilerimizi, öğretmenlerimizi, polislerimizi, güvenlik korucularımızı, sivillerimizi ve kundaktaki bebeklerimizi katleden teröristler içindir."

İdam konusunun gündem dışı kalmasına asla müsaade etmeyeceklerini aktaran Destici, "Bu ülke 40 yıldır terör belasıyla savaşıyor. Çocuk ve kadın istismarcılarına yüzlerce kurban veriyor. İdam konusuyla alakalı sesler her geçen gün daha da yükselirken mağdurların ailelerinin taleplerini görmezden mi geleceğiz?" diye konuştu.