'Bebeğe bir kez bile mama vermek, emzirme sürecini etkiler'

Ankara'da '1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası' dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi ile Emzirme ve Anne Sütü Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen '1'inci Uluslararası Emzirme Gerçeği Kongresi'nde, anne sütünün önemi ele alınacak. Anneler arasında 'süt doktoru' diye anılan Dr. Tomris Cesuroğlu, 3 Ekim'e kadar sürecek kongreye katılmak üzere Ankara'ya geldi. Perşembe günü ücretsiz olarak düzenlenecek olan, Sağlık Bakanlığı'nın da desteklediği '6'ncı Ulusal Emzirme Haftası Sempozyumu'nda annelerle buluşacak Dr. Cesuroğlu, bebeğe bir kez bile mama vermenin, emzirme süreci açısından olumsuz etkileri olabileceğini söyledi.

İlk çocuğunda emzirmeyle ilgili sorunlar yaşayıp, ikiz bebeklerine hamile kalınca yerli- yabancı bilimsel kitap, makale ve videoyu takip ederek, bu konuda uzmanlaşan Dr. Tomris Cesuroğlu, bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

'EMZİRME, EN SAĞLIKLI VE EKONOMİK BESLENME YOLU'

Emzirmenin, anne ve bebeğin yakınlaştığı süreç olduğunu belirten Dr. Cesuroğlu, "Bebeğiniz için dünyadaki en sağlıklı besin, anne sütü. En sağlıklı ve ekonomik beslenme yolu ise emzirmedir. Sonun başlangıcı; 'Biraz mamadan bir şey olmaz', 'Sütüm çoğalınca bırakırız' dediğiniz an başlıyor. Çünkü biraz mamadan bir şey oluyor, hem de çok şey. Her şeyden önce biberonla mama vermeye başladığınızda çok büyük ihtimalle bir süre sonra (ortalama 2-3 ay) bebeğiniz tamamen mama ile beslenmeye dönecektir. Bazı dikkatli ebeveynler süreyi uzatmayı başarabilir, bebeğe de bağlıdır bu; ama 6-7 aydan uzun sürmeyecektir. Neden mi? Birincisi, ikisinin içeriği arasındaki fark (ürün), ikincisi de veriliş yöntemleri (süreç) arasındaki fark" dedi.