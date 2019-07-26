Bebeğin cinsel organına dokunan 79 yaşındaki adamdan ilginç savunma

Haber portalı Sohu'nun Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo'da paylaştığı haberde birçok kişi Çin'in sosyal normlarının yanlış yorumlandığını söyledi.

Ren'in kızı geçen hafta mahkemeye sunduğu yazıda, penise dokunmanın çocuklara sevgi göstermenin bir yolu olduğunu belirtti.

Yeni Zelanda'da basınında yer alan haberlere göre olay geçen Ağustos'ta Christchurch kentindeki bir spor salonunda yaşandı. Ren, gülümseyerek babasının yanında duran ve çıplak olan çocuğun penisine dokundu.

Ren Çangfu adlı adam, çocukların penisine dokunmanın Çin kültüründe bir sevgi ifadesi olduğunu ve Yeni Zelanda'da bunun suç olduğunu bilmediğini söyleyerek özür diledi.

Tepkilerini paylaşan 1,200 kişiden 300'ü Çin'de böyle bir adet olduğunu bilmediğini yazdı.

200 kadar kişi ise bunun eski kuşaklara özgü, kaybolmaya yüz tutmuş bir adet olduğunu, ama yeni kuşakların artık bunu "çirkin bir şey" olarak gördüğünü belirtti.

Diğer kişiler ise tepkilerini soru işareti ya da öfke emojileriyle ifade etti.

Çin'de onlarca yıl boyunca erkek çocukları kız çocuklarına tercih edildi.

Erkek çocukların cinsel organlarına dokunmak ailenin "gururunu" ifade eden bir simge olarak yerleşti.

Bebek bezleri yaygın olarak kullanılmaya başlamadan önce çocuklara penisleri açıkta bırakan külotlar giydiriliyordu.

Çin'de Yeni Zelanda'dakine benzer davalar açıldı.

Mart'ta bir spor tesisinin duşunda erkek çocuğunun penisine dokunan bir kişi 150 bin Yuan (yaklaşık 21,800 dolar) cezaya çarptırıldı.

2015'te bir kadın, parkta 3 yaşındaki torunun cinsel organına doğru hamle yapan bir adamla kavga etti.

Çin'de yayımlanan People's Daily gazetesine konuşan Şue Yuhai adlı bir avukat, ailelere bu tür durumlarda polise haber vermeleri çağrısında bulundu.