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Bebeğin cinsel organına dokunan 79 yaşındaki adamdan ilginç savunma

BBC BBC
26.07.2019 15:37 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda'da bir bebeğin penisine dokunduğu için mahkemeye çıkarılan 79 yaşındaki Çinli bir adam, cinsel saldırı suçundan aklandı ama 1,000 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 670 ABD doları) cezaya çarptırıldı.

Bebeğin cinsel organına dokunan 79 yaşındaki adamdan ilginç savunma

Ren Çangfu adlı adam, çocukların penisine dokunmanın Çin kültüründe bir sevgi ifadesi olduğunu ve Yeni Zelanda'da bunun suç olduğunu bilmediğini söyleyerek özür diledi.

OLAY NASIL OLDU?

Yeni Zelanda'da basınında yer alan haberlere göre olay geçen Ağustos'ta Christchurch kentindeki bir spor salonunda yaşandı. Ren, gülümseyerek babasının yanında duran ve çıplak olan çocuğun penisine dokundu.

Adı açıklanmayan baba, Ren'i uyararak polis çağırdı.

2009 yılında Yeni Zelanda'ya yerleştiği belirtilen Ren, polise penisine dokunduğu çocuğun çok özlediği torununa benzediğini söyledi.

Ren'in kızı geçen hafta mahkemeye sunduğu yazıda, penise dokunmanın çocuklara sevgi göstermenin bir yolu olduğunu belirtti.

Mahkeme, savunmayı inandırıcı buldu ve Ren'in cinsel taciz peşinde olmadığına hükmetti.

ÇİN KÜLTÜRÜNDE GERÇEKTEN VAR MI?

Dava, Çin'de sosyal medyada büyük yankı buldu.

Haber portalı Sohu'nun Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo'da paylaştığı haberde birçok kişi Çin'in sosyal normlarının yanlış yorumlandığını söyledi.

Tepkilerini paylaşan 1,200 kişiden 300'ü Çin'de böyle bir adet olduğunu bilmediğini yazdı.

200 kadar kişi ise bunun eski kuşaklara özgü, kaybolmaya yüz tutmuş bir adet olduğunu, ama yeni kuşakların artık bunu "çirkin bir şey" olarak gördüğünü belirtti.

Diğer kişiler ise tepkilerini soru işareti ya da öfke emojileriyle ifade etti.

Çin'de onlarca yıl boyunca erkek çocukları kız çocuklarına tercih edildi.

Erkek çocukların cinsel organlarına dokunmak ailenin "gururunu" ifade eden bir simge olarak yerleşti.

Bebek bezleri yaygın olarak kullanılmaya başlamadan önce çocuklara penisleri açıkta bırakan külotlar giydiriliyordu.

Çin'de Yeni Zelanda'dakine benzer davalar açıldı.

Mart'ta bir spor tesisinin duşunda erkek çocuğunun penisine dokunan bir kişi 150 bin Yuan (yaklaşık 21,800 dolar) cezaya çarptırıldı.

2015'te bir kadın, parkta 3 yaşındaki torunun cinsel organına doğru hamle yapan bir adamla kavga etti.

Çin'de yayımlanan People's Daily gazetesine konuşan Şue Yuhai adlı bir avukat, ailelere bu tür durumlarda polise haber vermeleri çağrısında bulundu.

Pekin Normal Üniversitesi'nden Prof. Liu Wenli, bunun "büyüklerin çocuklara nasıl davranılacağını bilmediğini gösteren kokuşmuş bir adet" olduğunu söyledi.

Çocuklara cinsellik eğitiminin nasıl verilmesi gerektiği konusunda araştırmalar yapan Liu, yeni kuşağın bu konuda artık daha bilinçli olduğunu ve özellikle kentlerdeki ebeveynlerin bu tür bir davranışı nadiren hoşgörüyle kaşıladığını belirtti.

Liu, ebeveynlerin çocuklara banyo yaparken sadece anne-babalarının ve muayene olurken doktorların dokunabileceklerini söylemesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
bebek cinsel organ Yeni Zelanda para cezası

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