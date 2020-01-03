Bebeğin cinsiyetini anlamak için 16 anneanne yöntemi

İnsanlar binlerce yıldır doğacak bebeklerinin cinsiyetlerini önceden belirlemek ve seçmek, bir anlamda bebeklerinin cinsiyetlerini "önceden ayarlamak" için bazı yöntemler uygulamaya çalışmışlardır. Ülkemizin de dahil olduğu bazı toplumlarda eskiden beri ve belki şimdi bile mal ve mevkinin nesilden nesile aktarılabilmesi açısından ailelerde erkek bebeğin önemi büyüktür. Bunun aksine son zamanlarda Almanya'da yapılmış bir çalışma, ailelerin özellikle ikinci dünya savaşından sonra daha çok kız bebek arzuladıklarını ortaya koymuştur. Kuzey Amerika ve Avrupa ülkelerinin çoğunda yapılan çalışmalarda ailelerin doğacak çocuklarının cinsiyetini belirleme konusunda çok aşırı istekli olmadıkları görülmektedir. Ancak geçmişte çocuğun cinsiyetini belirleyebilme arzusu insanları çeşitli inançlar geliştirmeye itmiştir. Halk arasında çocuğun cinsiyetini belirlemek için yaygın olarak kullanılan ancak bilimsellikten uzak inançlar bulunmaktadır. İŞTE BEBEĞİN CİNSİYETİNİ ANLAMAK İÇİN KULLANILAN GELENEKSEL YÖNTEMLER KALP ATIŞI TESTİ Bebeğin kalp atışı, hamile bir kadını rahatlatan ses olmanın yanı sıra bilgi vermek için de önemli. Eskilere göre kalp atışı dakikada 140'ın üzerindeyse kız bebek geliyor demektir.

KIRMIZI LAHANA TESTİ Lahanayı kaynatıp suyunu ayırın. Bu suyun içine birkaç damla idrarınızı ekleyin. Eğer suyun rengi mora dönerse erkek, pembeye dönerse de kız bebek olacak anlamına gelir. YÜZÜK TESTİ Bu popüler cinsiyet testinde yüzüğe ip bağlayıp sırt üstü uzanıyorsunuz. Bir başka kişi sizin için yüzüğü ipinden tutup göbeğinizin üzerine sarkıtıyor. Eğer yüzük ileri ve geri hareket ederse oğlan bebek geliyor demektir. Yüzük daire çizerek hareket ederse kız bebek olacak anlamına gelir. SARIMSAK TESTİ Bu, sarımsak sevenlerin yapabileceği bir test. Bir diş sarımsak yiyin. Cildinizde yüksek oranda bir koku kalıyorsa oğlan bebek, kalmıyorsa kız bebek oluyor demektir. ANAHTAR TESTİ Anne adayının aile ve arkadaşları, ondan bir ev anahtarı almalarını ister. Eğer hamile kadın anahtarın dar ucundan tutuyorsa kız, yuvarlak kısmından tutuyorsa erkek bebek geliyor demektir. MAYA TAKVİMİ Mayalara göre anne adayının ve bebeğin doğum yıllarının her ikisi de tek ya da her ikisi de çift sayı ise bebek kız olacak demektir. Biri tek diğeri çift sayı ise erkek bebek geliyor demektir.

SABAH BULANTISI TESTİ İlk üç aylık dönemde feci bir sabah bulantısı oluyorsa kız annesi olacaksınız demektir. Görece daha rahat geçiyorsa bu dönem, erkek bebeğe hazırlanın. ALT ÜST TESTİ Bu testi çok duymuşsunuzdur. Eğer bebek karnınızın alt kısmındaysa oğlan, üstteyse kız oluyor demektir. TATLI TUZLU TESTİ Hamileliğinizde en çok neye aşeriyorsunuz, düşünün. Tuzlu yiyeceklere ihtiyaç duyuyorsanız oğlan, tatlılara ihtiyaç duyuyorsanız kız bebek geliyor. KARBONAT TESTİ Bir başka idrar testi! İki ya da üç yemek kaşığı karbonatı bir kaba koyun ve üzerine idrarınızdan bir miktar ekleyin. Karışımdan kabarcıklar üste fışkırıyorsa oğlunuz, küçük çaplı bir reaksiyon oluyorsa da kızınız olacak demektir. SİVİLCE TESTİ Hamilelik kadınların cildini etkiler. Eğer sizin cildinizde hamilelikle birlikte çok fazla sivilce oluştuysa kız bebek geliyor demektir. Eskiler, "kız annenin güzelliğini almış" derler bu durumda. Cildiniz hamilelik boyunca pürüzsüz ise oğlan bebek taşıyorsunuz demektir. MEME UCU TESTİ Meme uçlarınız hamilelik boyunca çok koyulaştıysa oğlan bebek gelecek, herhangi bir değişiklik olmadıysa kız bebek gelecek demektir.