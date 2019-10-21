KADIN

Bebeğin göbek bağının geç kesilmesi hayat kurtarıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
BEBEK HABERLERİ  | 21.10.2019 14:05 | Son Güncelleme

Yeni yapılan bir araştırmaya göre göbek kordonunun doğumdan iki dakika sonra kesilmesi her yıl 1.500 prematüre bebeğin hayatı kurtarabilir.

Bebeğin göbek bağının geç kesilmesi hayat kurtarıyor

Doğum anından hemen sonra, annesinin kucağına verilen bebeğin göbek kordonu atışı, birkaç dakika beklenildiğinde kendiliğinden sona ermektedir. Kordondaki atış bittikten sonra penslenip kesildiğinde, yani yaklaşık 30 saniye ile 5 dakika arasında beklenmesiyle kordondaki tüm kan bebeğe geçer. Kök hücre bakımından zengin kan, İngiliz ve Avustralyalı doktorların araştırmalarına göre bebeğin bağışıklık sistemine hayat kurtarıcı bir destek veriyor.

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Liverpool Üniversitesi Uluslararası Kadın Sağlığı Profesörü Andrew Weeks, İngiltere'deki prematüre bebek ölümlerinin sayısını yılda 4.800'den 3.300'e düşürebildiğini söylüyor. Ve ekliyor: 'Bu kanıtlar kesinle net. Hiçbir şey yapmadan hayat kurtarılabilir. Ve hiçbir maliyeti yok.'


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