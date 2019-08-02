HABER

Bebeğini tekmeleyen baba serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 12:55 | Son Güncelleme

İzmir'in Balçova ilçesindeki alışveriş merkezinde, kucağında ağlayan bebeği yere sertçe bırakıp, tekmeleyen ve vahşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen adam, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Önceki gün saat 21.30 sıralarında İzmir, İnciraltı semtinde alışveriş merkezinin oyun bölümünde meydana gelen olayda ismi açıklanmayan adam, biri bebek olmak üzere 4 çocuğuyla alışveriş merkezinin oyun bölümüne geldi. Adam, 3 çocuğu oyun alanına gidince kucağında taşıdığı bir buçuk yaşındaki bebekle yalnız kaldı. Bir süre sonra ağlamaya başlayan çocuğu sert şekilde yere bırakan baba, daha sonra bebeğine arkasından tekme attı. Bebeği yine kucağına alıp, yanaklarından öpen adam daha sonra alışveriş merkezinden ayrıldı. Olayı gören çevredekiler, adamı davranışı nedeniyle uyarıp, durumu güvenlik personeline bildirdi. Çevredekilerle de tartışmaya giren adam, kucağında taşıdığı bebeği ve diğer 3 çocuğuyla merkezinden ayrıldı. Olay, yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler üzerine çalışma başlatan Balçova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeğini tekmeleyen babayı dün (perşembe) akşam saatlerinde gözaltına alındı ve ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılık, soruşturmayı sürdürüyor.

(DHA)

2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...2003'ten beri arıyorlardı! Öyle bir buluşa imza attılar ki...
Bebeğini tekmeleyen baba serbest bırakıldıBebeğini tekmeleyen baba serbest bırakıldı
Ankara'da havyan pazarları denetlendiAnkara'da havyan pazarları denetlendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir bebeğini tekmeleye baba

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Görüntülendiğini anlayınca böyle ateş etti

Görüntülendiğini anlayınca böyle ateş etti

İzmir'deki AVM'de çocuğa tekme atan kişi yakalandı

Çocuğa tekme atmıştı, yakalandı!

Ulaştırma Bakanlığı'ndan İstanbul Havalimanı açıklaması

Bakanlıktan İstanbul Havalimanı açıklaması

Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü

Irak'tan Suriye'ye giren ABD konvoyu Nusaybin'den görüldü

Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni gelişme! Kapatılması için aşiret kararı alınmış

Meğer kapatılması için aşiret kararı alınmış

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Bayram ikramiyesi ne zaman yatırlacak belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.