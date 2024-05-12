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  4. Borç tartışması kanlı bitti! Kefil olduğu arkadaşı krediyi ödemeyince...

Borç tartışması kanlı bitti! Kefil olduğu arkadaşı krediyi ödemeyince...

12.05.2024 17:59
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Denizli'nin Çardak ilçesinde, Cihat Arman (45) borç meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Osman Eren'i (55) tüfekle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Arman'ın arkadaşını, kefil olduğu krediyi ödemeyince evine haciz geldiği için çıkan tartışmada öldürdüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Borç tartışması kanlı bitti! Kefil olduğu arkadaşı krediyi ödemeyince...

Dehşete düşüren olay, saat 10.00 sıralarında Gemiş Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide hayvanlarını otlatmaya çıkan çoban Cihat Arman ile kendisi gibi çoban olan Osman Eren arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Cihat Arman, yanındaki ruhsatsız tüfekle Osman Eren'i karnından yaraladı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi tarafından ambulansla Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Eren, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde Cihat Arman'ı gözaltına aldı.

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Arman'ın arkadaşı Eren'e bankadan kredi çekerken kefil olduğu, Eren'in borçlarını ödememesi üzerine evine haciz geldiği için bir süredir kavgalı oldukları olayın da bu nedenle yaşandığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olaya ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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