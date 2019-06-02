Bebeğinin ağzındaki leke için doktora götürdü, gerçeği öğrenince şaşkına döndü

İlginç olay ABD’de yaşandı. Anne Darian daha sonra utanacağı olayı şöyle anlatıyor: ‘’Kızım Bella ile oynarken ağzının çatısının siyah olduğunu gördüm. Hemen annemi ve en iyi arkadaşımı aradım ve bir doktor randevusu aldım. Hastaneye vardığımda hemşire hem silmeye çalışıyor hem de ‘daha önce böyle bir şey görmediğini’ söylüyordu.

İyice dehşete kapılmış, aklımı kaybedecek noktaya gelmiştim. Doktorlar bunun bir doğum lekesi olduğunu söyledi ancak ben bebeğimin ağzında daha önce böyle bir şey olmadığını biliyordum. Bu yüzden doktorların tekrar bakmasını istedim. Tekrar bakıldığında bunun bir karton parçası olduğu anlaşıldı. Hem ağlıyor hem de gülüyordum. Utanıyor, ofise nasıl gideceğimi düşünüyordum.’’

Darian’In hikayesini Facebook hesabında anlattı ve 11 binden fazla kez paylaşım aldı.

Gelen yorumlara bakılırsa Darian yalnız değildi. Benzer şeyler yaşandığı için birçok anne kendisine destek veriyordu.

Darian yalnız olmadığını görünce rahatladığını, 'bu tüm annelerin başına gelebilir, panik yapmadan önce durumu anlamaya çalışın' diyerek diğer anneleri sakin olmaya çağırıyor.

