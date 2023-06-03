Bebeğinin cinsiyetini beğenmeyen baba partiyi birbirine kattı! Pastayı yumrukladı, süsleri parçaladı...

Bebeğin cinsiyetini parti yaparak öğrenme geleneği son yıllarda dünya genelinde bir trende dönüştü. Cinsiyet öğrenme partileri konseptleri ve yaşanan durumları gereğince ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor. Bir baba bebeğinin cinsiyetini öğrendikten sonra durumdan memnun olmadı. Davetlilere aldırış etmeyen baba partiyi birbirine kattı.

ANNENİN TEPKİSİ GECİKMEDİ

Bebeğinin cinsiyetini beğenmeyen baba önce masanın üzerinde duran pastaya yumruk attı. Ardından ise çevresindeki parti süslerini yerinden sökerek mavi ile pembe renkli balonları patlattı. Duruma bir süre anlam veremeyen annenin tepkisi ise sert oldu. Kadın kocasının hareketlerine sinirlenerek elindeki bardakta bulunan içeceği adamın üzerine döktü.