Bebeğiniz yeni doğdu ve siz tuvalete bile gidemiyor musunuz? İşte annenin şaşırtan buluşu!

Annelik zor iş. Bebeğiniz uykudayken bile rahat hareket edemez bir kahve molası bile veremez ya da tuvalete bile gidemezsiniz. Avusturalya'da yaşayan Melissa Dykstra'nın çözümü ise binlerce annenin imdadına yetişen türdendi.

Melisa, binlerce paylaşım alan buluşunu ise şöyle anlatıyor: 'Şişirilmiş bir eldiveni bir aylık bebeğimin karnına koydum böylece sanki benim elim varmış gibi hissederek uyanmadı. Normalde yanından ayrıldığım an uyanan kızım uyumaya devam edince odadan çıkıp tuvalete gittim. Odaya geldiğimde hala uyuduğunu fark ettim. Bu sefer kendime bir kahve koydum. Biraz televizyon izledim. Yaklaşık yarım saat kendime vakit ayırabildim. Bu inanılmazdı.''

Melisa'nın paylaşımını gören anneler, ''ben bunu daha önce neden düşünmedim. Mutlaka deneyeceğim. Genç anneler gerçekten inanılmaz'' şeklinde yorumlarda bulundular.

