Bebeğinizi doğar doğmaz emzirin

Dr. Sezen, hassas bir dönem olan lohusalık döneminde annelerin doğru beslenmesi ve stresten uzak durmasının aynı zamanda iyi bir uykunun anne sütünü arttırmakla birlikte anne ve bebek üzerinde de büyük bir rahatlatıcı etkisi olduğunun altını çiziyor.

Gebelik döneminde olduğu gibi doğum sonrası takipleri de Aile Hekimliğinde özellikle üzerinde durulan dönemlerden. Doğumdan sonraki ilk 40-42 gün lohusalık dönemi olarak adlandırılıyor. Hem annenin hem de bebeğin en hassas olduğu bu dönem özel bir bakım gerektiriyor. Doğum sonrası ilk 6 ay özellikle anne sütü ile beslenme açısından bebek için önemli bir süreç… Bu dönem içerisinde annenin toparlanmasının yanı sıra bebeğin de kilo alıp almadığı takip ediliyor. Bebeğin de sağlıklı beden ve zeka gelişimi için sadece anne sütü ile beslenmesi altı çizilerek öneriliyor.

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, lohusalık döneminde annenin hassasiyetle üzerinde durması gereken noktaları gündeme getiriyor. “Doğumda olduğu gibi doğum sonrasında da anne bazı hastalıklar açısından özenle takip edilmelidir. Demir eksikliği açısından değerlendirme ve gerekirse ilaç takviyesi ve verilen ilacın düzenli kullanımı çok önemlidir. Emzirme çok önemlidir, bebek doğar doğmaz emzirilmelidir. Sütün tam olarak boşaltılamamasına bağlı sorunlar ya da emzirme hatalarına bağlı, meme ucunda yaralar ortaya çıkabilir. Bu tür sorunlar ve emzirme ile ilgili merak edilenler hakkında en doğru bilgiyi Aile Hekimleriniz ya da Aile Sağlığı Elemanlarınızdan alabilirsiniz.”