Bebeğinizin göbek kordonunun geç kesilmesi için 6 neden

Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Kudret Erkenekli, göbek kordonunun geç kesilmesinin yararları hakkında bilgi verdi.

GÖBEK KORDONUNU KESMEK İÇİN EN AZ 30 SANİYE BEKLENMELİ

Bebekler doğduktan sonra, plasenta ve göbek kordonu büzüşmeye başlayarak yeni doğana kan pompalar. Kan basıncı dengelendiğinde, kordondaki atımlar durmakta ve bebeğe kan aktarımı sona ermektedir. Doğadaki hayvan doğumlarında doğal olarak kordondaki tüm kan yavruya geçmektedir. İnsanlarda özellikle hastanede doğum artışıyla birlikte erken kordon kesilmesi başlamıştır. Kordon kesilmesi için en doğru zaman nedir? Doğum anından hemen sonra, annesinin kucağına verilen bebeğin göbek kordonu atışı, birkaç dakika beklenildiğinde kendiliğinden sona ermektedir. Kordondaki atış bittikten sonra penslenip kesildiğinde, yani yaklaşık 30 saniye ile 5 dakika arasında beklenmesiyle kordondaki tüm kan bebeğe geçer. Bunun bebeğe birçok faydası bulunmaktadır.

1-Göbek kordonunun geç kesilmesi, kan hacmini ve hemoglobin konsantrasyonunu artırmaktadır. Özellikle demir eksikliği anemisini önemli oranda azalttığı, böylece anemiye bağlı yan etkilerden bebeği koruduğu da bilinmektedir.