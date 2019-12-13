Bebeğinizin odası için kullandığınız renk gelecekteki kariyerini belirliyor

Kıyafetten aksesuara hatta oda rengine varana kadar pek çok anne baba erkek çocuklar için mavi, kız çocuklar pembe rengi tercih ediyor. Ancak İngiliz mobilya firmasına göre bebeğinizin odasının rengi gelecekte ne kadar başarılı olduklarını bile etkileyebilir.

Uzun yıllardır çocuk odası ve kreş mobilyaları üreten mobilya firması moKee'ye göre bir bebeğin odasının rengi kişiliğini, buna bağlı olarak da kariyerini etkileyebilir. Renk seçimlerini uzman eşliğinde yapan firmaya göre kırmızı renk tercihi aktör ve sanatçı olma eğilimini, mor renk ise pazarlama uzmanı olma eğilimi artırıyor. Bakın başka hangi renkler kariyerde etkili oluyor.

SİYAH

Siyah renk ışık alan odalar için öneriliyor. Ancak çok baskın olmasa da karyolada ya da açık tonların da olduğu bir odada siyah rengi kullananabilirsiniz. Çünkü siyah renk iş insanı olmayı sağlarken milyoner olmanın kapılarını açabilir.

SARI

Canlı ve neşeli bir bebek için sarı renk ideal. Sarıyı seven insanlar genellikle açık havada yaşamayı ve çalışmayı seven insanlardır, böylece bebek bir çiftçi ya da bahçıvan olabilir. Güneş sarısı dikkatle kullanılmalıdır - belki de bir duvarda az miktarda kullanılırken, yumuşak sarı konsantrasyonun artmasına yardımcı olmak için kullanılabilir.