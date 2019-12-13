Bebeğinizin odası için kullandığınız renk gelecekteki kariyerini belirliyor

Kıyafetten aksesuara hatta oda rengine varana kadar pek çok anne baba erkek çocuklar için mavi, kız çocuklar pembe rengi tercih ediyor. Ancak İngiliz mobilya firmasına göre bebeğinizin odasının rengi gelecekte ne kadar başarılı olduklarını bile etkileyebilir.
Uzun yıllardır çocuk odası ve kreş mobilyaları üreten mobilya firması moKee'ye göre bir bebeğin odasının rengi kişiliğini, buna bağlı olarak da kariyerini etkileyebilir. Renk seçimlerini uzman eşliğinde yapan firmaya göre kırmızı renk tercihi aktör ve sanatçı olma eğilimini, mor renk ise pazarlama uzmanı olma eğilimi artırıyor. Bakın başka hangi renkler kariyerde etkili oluyor.
Siyah renk ışık alan odalar için öneriliyor. Ancak çok baskın olmasa da karyolada ya da açık tonların da olduğu bir odada siyah rengi kullananabilirsiniz. Çünkü siyah renk iş insanı olmayı sağlarken milyoner olmanın kapılarını açabilir.
Canlı ve neşeli bir bebek için sarı renk ideal. Sarıyı seven insanlar genellikle açık havada yaşamayı ve çalışmayı seven insanlardır, böylece bebek bir çiftçi ya da bahçıvan olabilir. Güneş sarısı dikkatle kullanılmalıdır - belki de bir duvarda az miktarda kullanılırken, yumuşak sarı konsantrasyonun artmasına yardımcı olmak için kullanılabilir.
Mor, huzuru temsil ediyor. Lavanta tonları sakinliğin oluşmasını sağlıyor. Mor, aynı zamanda çok yaratıcı insanlarla da ilişkilidir, bu nedenle pazarlama ve yazarlık mesleği çocucuğunuzun kariyerinde bir adım olabilir.
Besleyici, yumuşak ve sakinleştirici bir renktir, böylece bebek kendini rahat hissedebilir. Bu renk eğitim alanında ilerlemelerini sağlayabilir.
Bunu baskın renk olarak kullanmak yerine aksesurlarda kullanabilirsiniz. Sıcak bir renk olan kırmızı, insanlarda duygu uyandırabileceğinden bebeğinizi daha duygusal ve tutkulu olmasını sağlayabilir. Sanatçı, oyuncu veya dans ile ilgilenebilir.
Daha güçlü renklerle eşleştirebilirsiniz. Gri sezgi ve içgüdüselliği uyandırır. Yazar ve şair olmak için daha iyisi yok.
Tarafsızlığı çağrıştıran beyaz için avukatlık veya hakimlik mesleği öngörülüyor.
Mavi, iyileşmeyi ve sakinliği teşvik eder, ancak gri ve mavi içeren bir oda üzüntüye yol açabilir. Sıcak ve parlak mavi renklere sadık kalın. Bu renk doktor veya hemşire olmalarını sağlayabilir.
Sağlık hissini teşvik eder ve arkadaş canlısı, sakin bebeklerin gelişmesine yardımcı olabilir. Psikolog olma ihtimalleri oldukça çok.
Sakinlik de sevgi dolu duygular sunar. Bebeğinizin sevgi dolu bir yetişkin olmasını istiyorsanız, yardımseverlik işlerine kendini adayabilir.
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