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Bebeğinizle tatile çıkmadan önce bilmeniz gerekenler

23.08.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taze anne ve babaların bebekleriyle yaptıkları en heyecan verici keşif genellikle ilk tatilleri oluyor. İlk defa tatile 3 kişi olarak çıkmanın vermiş olduğu heyecanla anne ve babalar araştırmalara başlar. Öncelikle bebeğinizi havuza kesinlikle sokmamalısınız. Henüz dünyaya yeni ayak uydurmaya çalışan bebeklerin hassas bünyesi hastalık kapabilir.

Bebeğinizle tatile çıktığınızda bebeğinizi direkt güneş ışığına maruz bırakmanızı önermemekteyiz. Eğer mecburiyetten saat 12.00 gibi bir saatte bebeğiniz güneş ışığına maruz kalacaksa, şapka kullanmanız ve özellikle mineral bazlı, çinko oksit içeren, kimyasal içermeyen ve emilmeyen güneş koruyucularını kullanmanızı önermekteyiz. Eğer bebeğinizin ilk aşıları yapıldıysa denize girmesinde hiçbir sakınca yoktur.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları & Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Seçil Erçin, bebeğiyle tatile çıkmak isteyen anne ve babalara önemli tavsiyelerde bulundu. Özellikle 60. günden itibaren uyguladığımız karma aşısının yapılması önem taşımaktadır. Bebeğinizi havuza sokmanızı tavsiye etmemekteyiz; aşıların havuzdaki hastalıklar ve özellikle viral hastalıklarla ilgili çok koruyucu bir etkisi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
havuz
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