Bebeğinizle tatile çıkmadan önce bilmeniz gerekenler

Bebeğinizle tatile çıktığınızda bebeğinizi direkt güneş ışığına maruz bırakmanızı önermemekteyiz. Eğer mecburiyetten saat 12.00 gibi bir saatte bebeğiniz güneş ışığına maruz kalacaksa, şapka kullanmanız ve özellikle mineral bazlı, çinko oksit içeren, kimyasal içermeyen ve emilmeyen güneş koruyucularını kullanmanızı önermekteyiz. Eğer bebeğinizin ilk aşıları yapıldıysa denize girmesinde hiçbir sakınca yoktur.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları & Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Seçil Erçin, bebeğiyle tatile çıkmak isteyen anne ve babalara önemli tavsiyelerde bulundu. Özellikle 60. günden itibaren uyguladığımız karma aşısının yapılması önem taşımaktadır. Bebeğinizi havuza sokmanızı tavsiye etmemekteyiz; aşıların havuzdaki hastalıklar ve özellikle viral hastalıklarla ilgili çok koruyucu bir etkisi bulunmamaktadır.

