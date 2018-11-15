Bebek cildi yumuşaklığında topuklar için en basit ve etkili çözüm

İHTİYACINIZ OLACAK;

5 çorba kaşığı karbonat, duş jeli ve birkaç damla uçucu yağ (lavanta, portakal, limon)

Prosedürü başlatmadan önce, ayaklarınızı 5 dakika boyunca sıcak suya koyun. Çözümü daha etkili hale getirmek için yumuşamaları gerekir. Homojen bir macun elde etmek için duş jeli, uçucu yağ ve karbonatı karıştırın. Sonra elde edilen karışımı ayaklarınıza sürün ve aynı anda masaj yapın. Sonunda, karışımı yıkayın ve ayaklarınıza nemlendirici krem uygulayın.

Karbonat sadece sert ayak derisine iyi gelmez aynı zamanda hoş olmayan kokuları giderir, hızlı iyileşmeyi destekler ve mantar enfeksiyonlarına karşı savaşmaya yardımcı olur. Sonuçlar iki hafta içinde görünür hale gelir.



