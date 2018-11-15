KADIN

Bebek cildi yumuşaklığında topuklar için en basit ve etkili çözüm

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 15.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

Tüm günün yorgunluğunu çeken ayaklar, tıpkı cildimiz gibi bakımı hak ediyor. Ancak, yüz bakımına ayırdığımız zamanı ayak bakımına ayırmıyor, genellikle ihmal ediyoruz. Topuklarınızın çatlaması da hijyen ve bakım eksikliğinden kaynaklanıyor. Eğer bu durumdan rahatsızsanız size yardımcı olmak istiyoruz. Üstelik bunun için güzellik salonunun yolunu tutmanıza gerek yok. Bebek cildi gibi pürüzsüz ve yumuşak ayaklara sahip olmanın yolu bu basit tekniği uygulamanızdan geçiyor.

Bebek cildi yumuşaklığında topuklar için en basit ve etkili çözüm

İHTİYACINIZ OLACAK;

5 çorba kaşığı karbonat, duş jeli ve birkaç damla uçucu yağ (lavanta, portakal, limon)

Prosedürü başlatmadan önce, ayaklarınızı 5 dakika boyunca sıcak suya koyun. Çözümü daha etkili hale getirmek için yumuşamaları gerekir. Homojen bir macun elde etmek için duş jeli, uçucu yağ ve karbonatı karıştırın. Sonra elde edilen karışımı ayaklarınıza sürün ve aynı anda masaj yapın. Sonunda, karışımı yıkayın ve ayaklarınıza nemlendirici krem uygulayın.

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Karbonat sadece sert ayak derisine iyi gelmez aynı zamanda hoş olmayan kokuları giderir, hızlı iyileşmeyi destekler ve mantar enfeksiyonlarına karşı savaşmaya yardımcı olur. Sonuçlar iki hafta içinde görünür hale gelir.

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Anahtar Kelimeler:
ayak bakımı ayak sağlığı

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