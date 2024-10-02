Bebek kimden? Kızıl Goncalar'da Zeynep'in kucağındaki bebeğin babası merak edildi! O ihtimal akıllara geldi...

Özgü Namal, Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu ve Mina Demirtaş'ın başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi, yeni bölümüyle adeta fırtınalar estirdi. Her sahnesiyle olay olan yeni sezonun ilk bölümü sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Seküler ve muhafazakar tarafların çatışmasını yoğun bir şekilde izlediğimiz dizinin yeni bölümünde Vahit, Zeynep'le evlenmek isteyince ortalık karıştı. . Zeynep'in 'Hamileyim' yalanıyla kurtulduğunu zannetsek de bölümün final sahnesinde ter köşeyle seyirci yıkıldı. Zeynep kucağında küçük bir bebekle görüldü. İzleyenler ise bebeğin babasını merak etti.

ZEYNEP'İN BEBEĞİ KİMDEN?

Bu şoke eden sahnenin ardından da Zeynep'in kucağındaki bebeğin kimin olduğuna dair sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı. Bebeğin Cüneyt'ten olmadığı kesin çünkü Cüneyt, kimseye dokunamıyor ve Zeynep birlikte olmadı. Vahit'in ise başkasından çocuğu olan bir kadını nikahına almayacağı düşünülüyor. Yüksek ihtimal ise Zeynep'in kucağındaki bebek Meryem'i cezaevinde bıçaklayan tarikat mensubu kadının.

Meryem bıçaklandığı anda kadına bakarak 'O bebeğe iyi bak' diyor. Hamile olduğu anlaşılan tarikat mensubu kadının bebeğinin Zeynep'e kucağındaki bebek olduğunu düşünülüyor. Bu 9 aylık süreçte yüksek ihtimalle Zeynep, hamile numarası yaptı.