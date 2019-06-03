Bebek sahibi olmak güçleşiyor, peki neden?

Konu ile ilgili Centrum Clinic Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Emre Pabuçcu, önemli noktalara değindi. SPREMİN DNA HASARI ÖLÇÜLEBİLİYOR Yakın geçmişe kadar, erkekte kısırlık incelemesi sadece sperm sayısı ve hareketleri olarak değerlendiriliyordu. Son zamanlarda spermlerin DNA’larındaki hasarı da ortaya koyan teknikler ortaya çıktı. Doç. Dr. Emre Pabuçcu, belirli sayıda sperm hücresinin özel boyama - işaretleme tekniği ile DNA’larındaki hasarının tespitinin yapılabildiğine dikkat çekerek genel olarak, sayı ve hareket bozukluğu olanlarda genetik hasar da saptanabildiğini ve değerleri normale yakın kişilerde de spermlerin DNA’larının bozuk olabileceğini belirtti. BU HASTALIĞA SAHİP OLANLAR, DİKKAT! Sperm genetiğinde birçok nedenden dolayı hasarlanma olabilir. Bunların arasında; sigara içimi özellikle de günlük 10 adetten fazla, varikosel dediğimiz testis damarlarındaki şişlik durumu, geçirilmiş ameliyatlar, uzun süreli ilaç kullanımı, çocuklukta geçirilmiş ateşli hastalıklar, kabakulak öyküsü, kanser nedeniyle radyasyon veya ilaca maruz kalmak başlıca nedenler olarak sayılabilir. Öyküsünde hiçbir şey olmayan ancak sperm genetik hasarı fazla birçok erkek de var.

SPERM GENETİK HASARI DÜŞÜKLERE NEDEN OLUYOR Normal bir gebelik için, spermin yumurtayı tüp içerisinde başarılı bir şekilde döllemesi gerekiyor. Bunun için de spermin kafa kısmında taşıdığı genetik yapının sağlıklı olması yani kırıklar içermemesi gerekiyor. Genetiği bozuk spermler hem yumurtayı iyi dölleyemiyor hem de dölleseler bile oluşan embriyo sağlıksız olacağından düşükler karşımız çıkabiliyor. Kısaca, sperm sayısı ve hareketi normal olup çocuk sahibi olamama, tekrarlayan gebelik kayıpları ve tüp bebek tedavisi sonunda kötü embriyo kalitesi izlenmesi gibi birtakım önemli ve olumsuz sonuçlar doğuruyor. KİMLERE SPERM GENETİK HASARI BAKILMALI? Öncelikle bir konuyu netleştirmek gerekir, herkese bakılması doğru değil. Tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olanlar, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olanlar, geçmişinde hastalık-ameliyat-travma öyküsü olan erkekler ve açıklanamayan kısırlıktan yakınan erkeklere bu test önerilebilir. Test konusunda endişe etmeye gerek yok, basit bir sperm analizi örneğinden bu test yapılabilir ancak deneyimli ve referans laboratuvarlarda bakılmalı. Aksi takdirde sonuçlar tutarsız olabiliyor.