Bebek Şarkıları ile bebeğinizin huzurlu bir uykuya dalmasını ister misiniz?

Bebek şarkıları bebeğin ruhsal gelişimine katkı sağladığı gibi zihinsel gelişimi için de bir terapi niteliğindedir. Bebek anne karnındayken dinleyip sakinleştiği bebek şarkılarını doğduktan sonra da tekrar duyarsa bu ona aşina gelecektir ve bebek şarkıları ile sakinleşecektir. Bebek şarkıları özellikle yeni doğan bebeklerin dış ortama alışmalarını kolaylaştırır ve bebekler bebek şarkıları sayesinde kendilerini yeniden anne karnında gibi hissederek uykuya dalabilirler. Çünkü ufacık bir ses bile onların dikkatinin dağılmasına sebep olabilir. Anneler çoğu zaman bebeğinin neden ağladığına bir anlam veremese de çevrede bebeği uyarıcı pek çok faktör bulunur. Bu durum tabii ki annenin de uykusuz geceler yaşamasına sebep olur. Bebeğin Uykuya Rahat Dalması İçin Dinletilebilecek Müzikler Bebekler anne karnında sessizliğe alışkındır. Genellikle tek düze aynı ritim üzerinde devam eden inişli çıkışlı olmayan sakin müzikleri severler. Bu notaların içerisinde saklı olan gizli tınılar bebeğin rahatlamasını sağlar. Eğer çok hareketli ve inişli çıkışlı müzikler tercih edilirse, bebek huzursuz olur ve sürekli sıçrar bir türlü uykuya dalamaz. Ninni ya da ninnidekine benzer sakin notaların yer aldığı şarkılar bebeğin 3. şarkıya gelmeden uyuyup kalmasını sağlar. Bir bebeğin müzik dinleyerek huzurlu bir şekilde uykuya dalabilmesi için özel olarak hazırlanmış ve bebekler üzerinde test edilmiş bazı şarkıların listesi;

1. Beethoven 9. Senfoni Bebekler uykuya damak için sakin, huzurlu ve yavaş şarkıları severler. Beethoven'ın 9. senfonisinin bebeklerin uykuya dalması için uyarlanan versiyonu bebekler üzerinde oldukça etkilidir. Sakinleştirip rahatlatarak bebeklerin uykuya dalmalarına yardımcı olur. 2. Bebekler için ninni Gün içerisinde huzurlu bir şekilde hemen uyuyan bebeğiniz, eğer gece tam tersi şekilde huzursuzlanıyor ve bir türlü uyuyamıyorsa bebekler için yapılmış bu ninni melodisi etkili olacaktır. Bebeklerin uzun vadede uyku düzeni kazanmasına da yardımcı olur. Gece gaz sancısı çeken bebekler için de tercih edilebilir. 3. Kolik bebekler için müzik Kolik, akşam saatlerinde başlayıp, gecenin geç saatlerine kadar ağlama krizlerine neden olan ve her 5 bebekten birinde görülen bir rahatsızlıktır. Kolik bebekler ilk 3 ay durmadan ağlama atakları geçirirler. Ebeveynler ise bu duruma nasıl çare bulabileceklerini bilemezler. Hem bebek hem de anne ve baba için sıkıntılı olan bu durum bazı müziklerle en aza indirilebilir. Kolik bebekler üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde kolik bebeklerin bazı seslere karşı tepki verdikleri ve sakinleştikleri gözlenmiştir.