Bebek Şarkıları ile bebeğinizin huzurlu bir uykuya dalmasını ister misiniz?

Bebek şarkıları bebeğin ruhsal gelişimine katkı sağladığı gibi zihinsel gelişimi için de bir terapi niteliğindedir. Bebek anne karnındayken dinleyip sakinleştiği bebek şarkılarını doğduktan sonra da tekrar duyarsa bu ona aşina gelecektir ve bebek şarkıları ile sakinleşecektir. Bebek şarkıları özellikle yeni doğan bebeklerin dış ortama alışmalarını kolaylaştırır ve bebekler bebek şarkıları sayesinde kendilerini yeniden anne karnında gibi hissederek uykuya dalabilirler. Çünkü ufacık bir ses bile onların dikkatinin dağılmasına sebep olabilir. Anneler çoğu zaman bebeğinin neden ağladığına bir anlam veremese de çevrede bebeği uyarıcı pek çok faktör bulunur. Bu durum tabii ki annenin de uykusuz geceler yaşamasına sebep olur.
Bebekler anne karnında sessizliğe alışkındır. Genellikle tek düze aynı ritim üzerinde devam eden inişli çıkışlı olmayan sakin müzikleri severler. Bu notaların içerisinde saklı olan gizli tınılar bebeğin rahatlamasını sağlar. Eğer çok hareketli ve inişli çıkışlı müzikler tercih edilirse, bebek huzursuz olur ve sürekli sıçrar bir türlü uykuya dalamaz. Ninni ya da ninnidekine benzer sakin notaların yer aldığı şarkılar bebeğin 3. şarkıya gelmeden uyuyup kalmasını sağlar. Bir bebeğin müzik dinleyerek huzurlu bir şekilde uykuya dalabilmesi için özel olarak hazırlanmış ve bebekler üzerinde test edilmiş bazı şarkıların listesi;
1. Beethoven 9. Senfoni
Bebekler uykuya damak için sakin, huzurlu ve yavaş şarkıları severler. Beethoven'ın 9. senfonisinin bebeklerin uykuya dalması için uyarlanan versiyonu bebekler üzerinde oldukça etkilidir. Sakinleştirip rahatlatarak bebeklerin uykuya dalmalarına yardımcı olur.
2. Bebekler için ninni
Gün içerisinde huzurlu bir şekilde hemen uyuyan bebeğiniz, eğer gece tam tersi şekilde huzursuzlanıyor ve bir türlü uyuyamıyorsa bebekler için yapılmış bu ninni melodisi etkili olacaktır. Bebeklerin uzun vadede uyku düzeni kazanmasına da yardımcı olur. Gece gaz sancısı çeken bebekler için de tercih edilebilir.
3. Kolik bebekler için müzik
Kolik, akşam saatlerinde başlayıp, gecenin geç saatlerine kadar ağlama krizlerine neden olan ve her 5 bebekten birinde görülen bir rahatsızlıktır. Kolik bebekler ilk 3 ay durmadan ağlama atakları geçirirler. Ebeveynler ise bu duruma nasıl çare bulabileceklerini bilemezler. Hem bebek hem de anne ve baba için sıkıntılı olan bu durum bazı müziklerle en aza indirilebilir. Kolik bebekler üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde kolik bebeklerin bazı seslere karşı tepki verdikleri ve sakinleştikleri gözlenmiştir.
4. Mozart'tan bebekler için beyin geliştiren müzik
Mozart'ın bebeklerin uyumasına kolaylık sağlayan pek çok farklı konçertosu vardır. Öyle ki klasik müziğin beyin sağlığı üzerindeki etkileri uzmanlar tarafından da onaylanmıştır. Anne karnından itibaren klasik müzik dinlemeye başlayan çocuklar doğduklarında sakin ve huzurlu bebekler olurlar. Ayrıca beyinleri diğer bebeklere göre daha fazla gelişir ve büyüdüklerinde güçlü hafızaya sahip bireyler olurlar. Beyin sağlığını geliştiren ve rahat uyku sağlayan şarkıların başında Mozart'ın bu eseri yer alır.
5. Bebekler için animasyon müzikleri
"Frozen" yani "Karlar Ülkesi" animasyon filminin müzikleri bebeklere dinletilen müzikler arasında oldukça popülerdir. Bebeklerin uykuya dalması için tavsiye edilen bu ninni tarzındaki müzik, bebekleri oldukça rahatlatan ve güzel rüyalar görmesini sağlayan şarkılar arasındadır.
Bebek şarkıları bebeğin hem ruhsal hem zihinsel hem de bedensel gelişimi için önemlidir. Hatta bebek şarkıları bebeğin karakter yapısını bile belirleyebilecek derecede önemli rol oynar. Doğduğunda sakin, huzurlu ve mutlu bebeklere sahip olmak isteyen anneler bebeklerine mutlaka bebek şarkıları dinletmelidir. Bu bebek şarkıları hem gaz sıkıntısı yaşayan bebeklerin hem de kolik bebeklerin rahat bir uyku çekmesine yardımcı olur. Bebek şarkılarının sakin tınısı çabucak uykuya dalmalarını ve deliksiz uyumalarını sağlar. Uykusunda huzurlu olan bebekler, her daim mutlu bebeklerdir. Mutlu bebekler de mutlu ebeveynler demektir. Bebek şarkıları ile bebeği tekrar anne karnındaymış gibi hissettirmek özellikle yeni doğan bebeklerin ortama uyumu açısından önemlidir. Bebek şarkıları çoğu zaman ebeveynlerin de rahat bir uyku çekmesinin tek yoludur.
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