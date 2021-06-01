Bebeklerin sağlıklı gelişimi için nelere dikkat edilmeli?

Bebek doğduktan sonra onu kucağınıza alın, sarılın kendini güvende hissetmesine izin verin. Çünkü, bebeklerin temel ihtiyacı olan şey güvendir. Fiziksel beslenmenin, yemek yedirmenin yanı sıra duygusal beslenme de bebek için önemlidir. Bunun için ruhsal sağlığının normal ve uyumlu bir çocuk olması için mümkün olduğunca bebeğinizle birebir zaman geçirin konuşun ve konuşurken bebeğinizin sizi dinlemesine, cevap vermesine izin verin. Sizinle iletişime geçmesine göz kontağı kurmasına ve ona verdiğiniz soruların cevabını almaya gayret edin. Bebeğinize sizinle iletişime geçmesi için zaman tanıyın. Soru sorun, konuşun ve yaptığınız her şeyi uygun bir dil ile bebeğinize anlatın. Sonra durun ve bebeğinizin size vücut dili ile yada sözel olarak cevap vermesi bekleyin.

BİR BİREY OLDUĞUNU UNUTMAYIN

Bebeğinizin bir birey olduğunu kabul edip onunla sağlıklı göz kontağı, konuşma ve dokunarak temasta bulunarak iletişimde olun.

ANNE KADAR BABANIN İLETİŞİMİ DE ÖNEMLİ

Sadece annenin iletişimde olması yeterli değil babanın da varlığını çocuğun hissetmesi çok önemli.

5 DAKİKANIZI AYIRIN

Müzik dinlemek, bebeğin ruh sağlığı için çok önemli (özellikle klasik müzik). Yapılan çalışmalarda, gebelikten itibaren dinlenilen 5 dakikalık klasik müziğin bebeğin iletişiminde ve ruh sağlığının düzgün olmasında çok etkili olduğu söylenmekte.

