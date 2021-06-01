KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Anne Çocuk
  4. Bebeklerin sağlıklı gelişimi için nelere dikkat edilmeli?

Bebeklerin sağlıklı gelişimi için nelere dikkat edilmeli?

Betül Songur Betül Songur
01.06.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebeğin sağlıklı gelişimi için iletişime anne karnında başlanmalıdır. Dokunarak, onunla konuşarak iletişim kurmaya başladığınız bebeğinizin doğduğundaysa yeme, uyuma gibi fiziksel ihtiyaçlarını karşılarken duygusal ihtiyaçlarını da unutmamak gerekir. Bebeğin sağlıklı gelişimi için bebekle konuşmak ve birebir zaman geçirmek oldukça önemlidir.

Bebek doğduktan sonra onu kucağınıza alın, sarılın kendini güvende hissetmesine izin verin. Çünkü, bebeklerin temel ihtiyacı olan şey güvendir. Fiziksel beslenmenin, yemek yedirmenin yanı sıra duygusal beslenme de bebek için önemlidir. Bunun için ruhsal sağlığının normal ve uyumlu bir çocuk olması için mümkün olduğunca bebeğinizle birebir zaman geçirin konuşun ve konuşurken bebeğinizin sizi dinlemesine, cevap vermesine izin verin. Sizinle iletişime geçmesine göz kontağı kurmasına ve ona verdiğiniz soruların cevabını almaya gayret edin. Bebeğinize sizinle iletişime geçmesi için zaman tanıyın. Soru sorun, konuşun ve yaptığınız her şeyi uygun bir dil ile bebeğinize anlatın. Sonra durun ve bebeğinizin size vücut dili ile yada sözel olarak cevap vermesi bekleyin.

BİR BİREY OLDUĞUNU UNUTMAYIN

Bebeğinizin bir birey olduğunu kabul edip onunla sağlıklı göz kontağı, konuşma ve dokunarak temasta bulunarak iletişimde olun.

ANNE KADAR BABANIN İLETİŞİMİ DE ÖNEMLİ

Sadece annenin iletişimde olması yeterli değil babanın da varlığını çocuğun hissetmesi çok önemli.

5 DAKİKANIZI AYIRIN

Müzik dinlemek, bebeğin ruh sağlığı için çok önemli (özellikle klasik müzik). Yapılan çalışmalarda, gebelikten itibaren dinlenilen 5 dakikalık klasik müziğin bebeğin iletişiminde ve ruh sağlığının düzgün olmasında çok etkili olduğu söylenmekte.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Anne-babalar dikkat! Bu süreç 25 yaşına kadar devam ediyorAnne-babalar dikkat! Bu süreç 25 yaşına kadar devam ediyor
İlişkide kelimelere dikkat edinİlişkide kelimelere dikkat edin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme kararları sonrası isyan etti

Normalleşme kararları sonrası isyan etti

Kocasının parasıyla bakın hangi işe girdi

Kocasının parasıyla bakın hangi işe girdi

Oryantal Didem borçlarını böyle kapatacak

Oryantal Didem borçlarını böyle kapatacak

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi!

Gülsim Ali İlhan ve Durul Bazan aşkı belgelendi!

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Çukur'da şok final! Yamaç öldü mü?

Kalorisi düşük ancak fazlası abur cubur etkisi yaratıyor

Kalorisi düşük ancak fazlası abur cubur etkisi yaratıyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cinsel istekte azalmaya da neden oluyor! Sebebi bakın neymiş

Cinsel istekte azalmaya da neden oluyor! Sebebi bakın neymiş

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İlişkide hazzı zirveye çıkarmak için...

İlişkide hazzı zirveye çıkarmak için...

İrlanda’da 100 yıllık değişim! Geçmişten günümüze 1 dakika

İrlanda’da 100 yıllık değişim! Geçmişten günümüze 1 dakika

Dikkat! Şans bugün kapıyı çalıyor

Dikkat! Şans bugün kapıyı çalıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.