Bebeklerin sırt üstü yatırılması eğri boyun sebebi

Eğri boyun sorunu yaşayan bebeklerle bir araya gelen Neiditz, eğri boyunun genellikle bebeklerin rahim içinde sıkışmasından ve sırt üstü yatırılarak uyutulmalarından kaynaklandığını belirtti.

Neiditz, "Eskiden anneler bebeklerini yüzüstü, göbeklerinin üstünde bırakarak uyuttukları için, sırtüstü pozisyondaki gibi tek tarafa doğru bakarak saatlerce yatmazlardı, bu yüzdende tortikolis çok nadiren oluşmaktaydı.1992 yılında Amerikan Pediatri Akademisi’ nin (AAP) ani çocuk ölümlerini (SIDS) engellemek için haklı olarak başlatmış olduğu sırtüstü yatırma tavsiyesinin sonucu olarak bebeklerin kafasını çevirdiği tarafın arkasında düzleşme olmaktadır. Bu oluşan düzlük istem dışı olarak bebeklerin tek bir tarafa doğru bakmayı tercih etmelerine ve diğer tarafa doğru boyunlarını eğmelerine neden olur. Ayrıca, bebeklerin kafalarını hareket ettirmede çok az bir alan bırakan ve boynun özgürlüğünü kısıtlayan çocuk arabalarında ve araba koltuklarında geçirilen uzun sürelerde boyun kaslarını sıkılaştırır, bir direnç oluşturur" dedi.