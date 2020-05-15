Bebeksi cilde sahip olan ünlülerin cilt bakım rutinleri! Yulaf, süt...

Yaşı kaç olursa olsun, her kadın kusursuz bir görünüme kavuşmak ister. Ekranlarda gördüğünüz ciltleri ışıl ışıl parlayan ünlü isimlerle, evde yapabileceğiniz doğal maskelerle aşık atabilirsiniz. 50'lerinde hala bebek gibi bir cilde sahip olan Hollywood yıldızlarının harcadığı paralara ihtiyacınız olmadan pürüzsüz bir görünüm elde edebilirsiniz. Sivilce, akne ve siyah nokta problemleri ile boğuşanlara özel cilt bakım sırlarını veriyoruz.
Aydınlık ve parlak bir cilde sahip olmak için su tüketimine dikkat etmek gerekir. Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde kavuşmak için uzmanlar günde 2 litre su içilmesini tavsiye ederler.
Evden dışarı çıktığınızda mutlaka güneş koruyucu kullanın.
Özellikle fast-food olarak isimlendirilen sağlıksız besinlerden uzak durun. Gün içerisinde tükettiğiniz yiyecek ve içeceklere dikkat edin.
Her duşta, cildi ölü derilerden kurtarmak için peeling yapın.
Özellikle geceleri makyajınızı temizlemeden uyumayın. Makyaj, zaman içerisinde gözeneklerin tıkanmasına neden olur. Gözeneklerin tıkanması, çukur ve sivilceli bir görüntü oluşmasına zemin hazırlar.
Her gün mutlaka cilt tipinize uygun olan bir nemlendirici krem kullanın.
Piyasada bulunan yüzlerce kozmetik ürün arasında sıkışıp kalmaktan sıkılanları mutfaklarına davet ediyoruz. Hemen hemen her evde bulunan doğal ürünler ile kusursuz bir cilde kavuşabilirsiniz.
Yoğurt+Muz+Bal
Olgunlaşmış bir muzu ezip püre haline getirin.
Muz püresinin içine 1 yemek kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı yoğurdu ekleyin.
Karışımı temiz ve kuru cildinize sürün.
15 dakika beklettikten sonra bol su ile yıkayarak temizleyin.
Salatalık+Yoğurt
Cilt bakımı denilince akla ilk gelen sebzelerin içerisinde salatalık yer alır. Cildi nemlendiren, temizleyen ve parlaklık veren salatalık; bütün dizi ve filmlere konu olmuştur.
Yarım salatalığı soyup rendeleyin.
Rendelenmiş salatalığı 1 kase yoğurdun içerisine ekleyin.
Karışımı yüzünüze uygulayın ve 15 dakika boyunca bekletin.
Ardından bol su ile durulayın.
Yoğurt+Yulaf
1 yemek kaşığı yulaf ve yarım kase yoğurdu, homojen bir şekilde karıştırın.
Nemlendirme ve arındırma özelliği yüksek olan bu karışımı yüzünüze uygulayın.
15-20 dakika maskeyi beklettikten sonra ılık su ile durulayın.
Elma+Süt+Bal
Nemlendirici, gerginleştirici ve sıkılaştırıcı etkisi olan maske, cilt lekelerini ortadan kaldırma özelliğine sahip.
1 adet yeşil elma, yarım bardak süt ve 2 yemek kaşığı balı karıştırın.
Püre haline gelen karışımı yüzünüze ve boynunuza uygulayın.
15-20 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayın.
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