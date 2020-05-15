Bebeksi cilde sahip olan ünlülerin cilt bakım rutinleri! Yulaf, süt...

Yaşı kaç olursa olsun, her kadın kusursuz bir görünüme kavuşmak ister. Ekranlarda gördüğünüz ciltleri ışıl ışıl parlayan ünlü isimlerle, evde yapabileceğiniz doğal maskelerle aşık atabilirsiniz. 50'lerinde hala bebek gibi bir cilde sahip olan Hollywood yıldızlarının harcadığı paralara ihtiyacınız olmadan pürüzsüz bir görünüm elde edebilirsiniz. Sivilce, akne ve siyah nokta problemleri ile boğuşanlara özel cilt bakım sırlarını veriyoruz.

BEBEKSİ CİLDE SAHİP OLAN KİŞİLERİN CİLT BAKIM RUTİNLERİ

Aydınlık ve parlak bir cilde sahip olmak için su tüketimine dikkat etmek gerekir. Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde kavuşmak için uzmanlar günde 2 litre su içilmesini tavsiye ederler.

Evden dışarı çıktığınızda mutlaka güneş koruyucu kullanın.

Özellikle fast-food olarak isimlendirilen sağlıksız besinlerden uzak durun. Gün içerisinde tükettiğiniz yiyecek ve içeceklere dikkat edin.

Her duşta, cildi ölü derilerden kurtarmak için peeling yapın.

Özellikle geceleri makyajınızı temizlemeden uyumayın. Makyaj, zaman içerisinde gözeneklerin tıkanmasına neden olur. Gözeneklerin tıkanması, çukur ve sivilceli bir görüntü oluşmasına zemin hazırlar.

Her gün mutlaka cilt tipinize uygun olan bir nemlendirici krem kullanın.