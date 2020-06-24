Bebelikte 6. hastalık nedir, nasıl bulaşır?

Çocuklarda dikkat edilmesi gereken en önemli dönem doğumdan 4 yaşına kadar olan süredir. Çünkü 4 yaş ve altı, çocukların enfeksiyonlara daha sık yakalandığı dönemdir. Çünkü bağışıklık sistemi çocukluktan yetişkinliğe doğru yaş ilerledikçe ve çok daha sağlıklı beslendikçe güçlenen bir sistemdir. Özellikle okula gitme çağına gelmiş çocuklarda bu enfeksiyon riski daha da sık görülür. Çünkü çocuklar dışarıdaki etkenler nedeniyle her türlü mikropla karşı karşıya gelmeye başlar. Bu yaş grubundaki çocuklarda en sık rastlanan enfeksiyonlar ise nezle, kulak iltihabı, bronşit, kızamık, su çiçeği, grip gibi hastalıklardır.
Altıncı Hastalık Nedir?
Altıncı hastalık özellikle küçük yaştaki çocuklarda ve daha sık olarak bebeklerde görülen bir hastalık türüdür. Virüs yolu ile kolayca geçebilen, döküntülere neden olan ve aynı zamanda bulaşıcı özelliğe sahip bir hastalıktır. Altıncı hastalık bebeklerde ve çocuklarda kısa süreli huysuzluk, huzursuzluk ve ateş gibi belirtilerini beraberinde getirir. Bu huysuzluk ve ateş gibi belirtiler de pek çok ebeveyn tarafından diş çıkarma belirtileri olarak düşünülür. Bahar aylarında daha çok görülen altıncı hastalıkta, hastalığa karşı direnci arttırmak için temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Hastalığa yakalanan çocukların ateşleri yükselme gösterir. Bunun için öncelikle mutlaka soğuk olmayan ılık bir duş ile ateş düşürülmeye çalışılmalı ve kontrol altında tutulmalıdır. Bebeklik döneminde en sık rastlanan iyi huylu bu döküntülü hastalık bulaşıcıdır. Altıncı hastalık en sık 6 ay ve 3 yaş aralığında gözlenir.
Altıncı hastalık özellikle ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde daha sık karşılaşılır. Hastalığa sebep olan bu virüslerin iki ayrı çeşidi vardır. Bunlar A ve B tipidir. Altıncı hastalığın çoğunda etken olan tip B virüstür. Bu B tipi virüsün neden olduğu hastalık bir kere yaşanır ve bir daha tekrar etmez. Vücutta bu hastalık tipine karşı hayat boyu bağışıklık oluşur. A tipinde ise tam tersi bir durum gözlenir. Bu tipte bağışıklık sistemi baskılandığında hastalık yeniden vücutta aktif bir duruma gelebilir. Nadiren de olsa farklı bir tiplerde yeniden tekrarlanabilir.
Altıncı Hastalık Nedenleri
Altıncı hastalığın oluşmasının belirli bir nedeni yoktur. Bu hastalık bir virüsün sebep olduğu, döküntülerin ve aynı zamanda ateşin görüldüğü bir çocukluk dönemi hastalığıdır. Altıncı hastalığın tek başına hiçbir tehlikesi yoktur ve oldukça masum bir hastalık türüdür. Her bebekte görülme ihtimali bulunur.
Altıncı Hastalık Nasıl Bulaşır?
Bebek veya çocuk hastalığı olarak nitelendirilen altıncı hastalığın yetişkinlerde görülme ihtimali oldukça azdır. Yetişkinlerde görülmemesinin nedeni ise, bebeklik döneminde geçirilmiş olan bir hastalık olduğu için, bu virüse vücudun bağışıklık kazanmış olmasıdır.
Genellikle kişiden kişiye solunum yoluyla bulaşır. Hastalığın temas yoluyla bulaşması oldukça zor bir ihtimaldir. Havada bulunan damlacıklarının solunum yoluyla vücuda girmesi hastalığın oluşmaya başlamasının ilk adımıdır. Bebeklerde 6. hastalık probleminin en sık görüldüğü dönemler 6 ile 18. ay aralığıdır.
Altıncı Hastalık Belirtileri
- Bebeklerdeki ateş hastalığın en belirgin belirtisidir. Altıncı hastalığın kuluçka süresi yaklaşık olarak 9 veya 10 gündür ve genelde kuluçka ateşle başlar. Bebeğin ateşi bu esnada 40 dereceye kadar çıkabilir. Ateş dönemi yaklaşık 3 veya 4 gün sürer.
- Ateş döneminin ardından hemen sonra vücutta 6. hastalık döküntüleri görülmeye başlar. Bu döküntüler gövdeden başlar ve boyun, kol, bacaklara kadar yayılır. Döküntüler genelde kaşıntı yapmaz ve 2 ya da 3 gün boyunca devam eder. Kısa sürede geçmeye başlar ve vücutta kalıcı izler bırakmaz.
- Ateş ve döküntülere burun akıntısı, göz kapaklarında şişlik, hafif boğaz kızarıklığı ve bazen hafif ishal de eşlik edebilir.
- Boğazda yaralar da görülebilir.
- Üçüncü güne kadar kandaki lökosit sayısı azalmaya başlar. Bu azalma sonucunda boyun ve kulak arkasındaki lenf bezlerinde büyüme gözlenir. Bunun yanında dalakta da büyümeler gözlenebilir.
- Yeterli sıvı alımı olmazsa vücutta kuruluk ve susuzluk belirtileri başlar.
- Altıncı hastalıkta nadiren de olsa beyin dokusu ve beyin zarı, karaciğer ve akciğer iltihabı ortaya çıkabilir. Eğer çocukta ateş çıkmadan döküntüler başlamışsa, dalgınlık ve uyku eğilimi gözleniyorsa, ciddi baş ağrısı sorunu varsa, ense sertliği ve kusma görülüyorsa, 4 günün üzerinde ateş gözleniyorsa hemen doktora başvurmak gerekir. Bu belirtiler başka bir hastalığın da belirtileri olabilir. Hastalığa yönelik tetkik ve tedavi gerekebilir.
- Bu belirtileri bazı ebeveynler diş çıkarma belirtileri olarak görebilir. Çünkü diş çıkaran bebeklerde hafif ateş, sürekli ağlama durumu, bebekte huzursuzluk, uyku düzensizliği, iştahsızlık belirtiler gözlenir. Bebeklerde bu iki durum oldukça fazla karıştırılır.
Altıncı Hastalığın Tedavisi
- Altıncı hastalığın herhangi bir ilaçla tedavisi yoktur. Virüslerin neden olduğu bir hastalık olduğu için antibiyotik ile tedavi yöntemlerine gerek yoktur.
- Yaklaşık olarak 1 hafta sürer ve bu hastalık tehlikeli bir hastalık türü değildir.
- Hastalığa yakalanmış olan kişilerin 3 ya da 4 gün boyunca şiddetli bir şekilde ateşi varsa, bu dönemde bebekte ateşli havale görülebilir.
- Bu hastalığa yakalanmış olan kişilerin bolca sıvı tüketmesi ve bolca istirahat etmesi gerekir. Bebekteki geçmeyen ateş durumu için de sık sık ılık su ile bebeğe duş aldırmak gerekir. Fakat bu esnada bebeğin üşütmemesine de dikkat edilmelidir.
- Hasta bebekle yakın temastan kaçınmalıdır ve olası temas halinden sonra kişisel temizliğe oldukça dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalı ve hijyene önem verilmelidir.
- Bebeklerde ateş durumunu azaltmak için ateş düşürücüler kullanılabilir. Fakat aspirin karaciğer hasarına neden olabileceği için kullanılması çok fazla önerilmiyor.
Altıncı hastalığı geçirmiş olan bebeğin doktora götürülmesi gereken durumlar;
- Bebek yeterli sıvı alamıyorsa ve beslenemiyorsa,
- Sürekli dalgınlık ve uykuya eğilim durumu yaşanıyorsa,
- Ateş yüksekliğine bağlı olarak ateşli havale geçirmişse,
- Ciddi anlamda baş ağrısı, ense sertliği ve ense kasılması ve hareketlerle sınırlılık yaşanıyorsa,
- Kusma sürekli tekrarlanıyorsa,
- Nefes alma sırasında güçlük, göğüs ağrısı ve şiddetli öksürük gözleniyorsa,
- Bebek hastalığın başlarına göre daha kötü durumdaysa hastane şartları altında tedavi etmek gerekebilir.
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