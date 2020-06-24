Bebelikte 6. hastalık nedir, nasıl bulaşır?

Çocuklarda dikkat edilmesi gereken en önemli dönem doğumdan 4 yaşına kadar olan süredir. Çünkü 4 yaş ve altı, çocukların enfeksiyonlara daha sık yakalandığı dönemdir. Çünkü bağışıklık sistemi çocukluktan yetişkinliğe doğru yaş ilerledikçe ve çok daha sağlıklı beslendikçe güçlenen bir sistemdir. Özellikle okula gitme çağına gelmiş çocuklarda bu enfeksiyon riski daha da sık görülür. Çünkü çocuklar dışarıdaki etkenler nedeniyle her türlü mikropla karşı karşıya gelmeye başlar. Bu yaş grubundaki çocuklarda en sık rastlanan enfeksiyonlar ise nezle, kulak iltihabı, bronşit, kızamık, su çiçeği, grip gibi hastalıklardır.

Altıncı Hastalık Nedir?

Altıncı hastalık özellikle küçük yaştaki çocuklarda ve daha sık olarak bebeklerde görülen bir hastalık türüdür. Virüs yolu ile kolayca geçebilen, döküntülere neden olan ve aynı zamanda bulaşıcı özelliğe sahip bir hastalıktır. Altıncı hastalık bebeklerde ve çocuklarda kısa süreli huysuzluk, huzursuzluk ve ateş gibi belirtilerini beraberinde getirir. Bu huysuzluk ve ateş gibi belirtiler de pek çok ebeveyn tarafından diş çıkarma belirtileri olarak düşünülür. Bahar aylarında daha çok görülen altıncı hastalıkta, hastalığa karşı direnci arttırmak için temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Hastalığa yakalanan çocukların ateşleri yükselme gösterir. Bunun için öncelikle mutlaka soğuk olmayan ılık bir duş ile ateş düşürülmeye çalışılmalı ve kontrol altında tutulmalıdır. Bebeklik döneminde en sık rastlanan iyi huylu bu döküntülü hastalık bulaşıcıdır. Altıncı hastalık en sık 6 ay ve 3 yaş aralığında gözlenir.