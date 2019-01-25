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Avustralya’da hava sıcaklığı 45 dereceyi geçince, işletmeci 750 litre bira dağıttı

BBC BBC
25.01.2019 09:38 | Son Güncelleme

Avustralya'nın Adelaide kentinde dün hava termometreler 46,6 dereceyi gösterince bir pub işletmecisi verdiği sözü tutarak mekanına gelen herkese bira ısmarladı.

Avustralya’da hava sıcaklığı 45 dereceyi geçince, işletmeci 750 litre bira dağıttı

İngiltere'de yayımlanan The Guardian gazetesinin haberine göre Stephen Firth adlı işletmeci geçen yıl "birametre" adlı promosyonunu tanıtmış, sıcaklıklar arttıkça bira fiyatlarını indireceğini ve 45 derecenin üstüne çıktığında ise ücretsiz bira vereceğini açıklamıştı.

Red Lion adlı pubın sahibi "Havanın bu sıcaklığa hiçbir zaman ulaşmayacağını düşünmüştüm. Geçen Mart'tan bu yana iyi gidiyorduk ama şimdi faturayı ödeme zamanı" dedi.

Firth, verdiği sözü tutarak 15 adet 50 litrelik varili tükenene kadar bira dağıttı. Bu, toplamda 750 litre yapıyor.

Guardian'a konuşan Firth, yüzlerce kişiye bedava bira vermenin kendisini mutlu ettiğini de söyledi:

"İnsanlara bira ısmarlamaya bayılıyorum. Bu sektöre girmemin nedeni insanlara bira ısmarlayabilmekti. Bu bir insana yapabileceğiniz en güzel şey, sanırım."

Sıcak hava dalgası yalnızca Adelaide kentini etkilemedi. Kentin birkaç kilometre kuzeyindeki 1,5 milyon nüfuslu Port Augusta'da sıcaklık 49,5 dereceye ulaştı.

Ülke genelinde en az 13 kent tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırdı. Güney yarımkürede olduğu için yaz mevsimini yaşayan ülkede sıcaklıklar mevsim normallerinin 10 ile 22 derece üzerinde seyrediyor.

Yerel TV kanalları, öğlen asfalta kaldırıma bıraktıkları tavada yumurta piştiğini gösteren videolar yayınladı.

En az 16 kişi sıcak hava nedeniyle hastaneye kaldırılırken sıcaklıklar diğer canlıları da etkiliyor.

Ülkenin batısındaki Gibson çölündeki binlerce vahşi deve, su bulabilmek için yaşadıkları çölü terk ederek etraftaki tarlaları talan etti. Dün itibarıyla en az 2 bin 500 deve çiftçiler tarafından öldürüldü.

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